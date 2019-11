Türgi hakkab Süürias kinni peetud ISIS-e võitlejaid koduriiki saatma

Türgi teatas laupäeval, et hakkab saatma Süürias kinni peetud äärmusrühmituse ISIS välisvõitlejaid tagasi kodumaale, kuigi paljud riigid ei taha neid tagasi võtta.

"Me ei kavatse neid aegade lõpuni hoida," ütles siseminister Süleyman Soylu ajakirjanikele. "Me pole Daeshile hotell," lisas minister ISIS-e teist nime kasutades.

Türgi hoiab välisvõitlejaid kinni veel mõnda aega, lausus minister. "Pärast seda saadame nad nende riikidesse tagasi."

Soylu sõnul võtsid EL-i riigid, kaasa arvatud Holland ja Ühendkuningriik, osadelt võitlejatelt kodakondsuse, et Ankara ei saaks neid koju saata.

"Nad leidsid lihtsa lahenduse... Nad ütlevad: "Võtsin talt kodakondsuse ära. Ta on nüüd sinu probleem.""

"See on meie arvates täiesti vastuvõetamatu ja vastutustundetu. Mida te tahate, et ma teie terroristiga teen?" küsis ta.

Türgi alustas oktoobris Kirde-Süürias pealetungi sealsete kurdi võitlejate vastu. Ankara peab neid terroristideks, kuid nad olid ISIS-e kalifaadi hävitamise eesliinil ja neid toetavad lääneriigid.

Osana pealetungist võttis Türgi enda kätte ISIS-e liikmed, kelle üle pidasid seni Süürias valvet kurdid. Hulk kurdide vangistatud ISIS-e liikmeid sai pealetungi tingitud segaduses põgenema.

Türgi valitsus ärgitab Euroopa riike pidevalt repatrieerima ISIS-sse kuuluvad oma kodanikud, kuid paljud riigid venitavad. Nad pelgavad sisepoliitilist tagasilööki ja julgeolekuprobleeme.

Türgi: Süüria piirilinnas hukkus autopommiplahvatuses 13 inimest

Süürias Türgi piiri juures asuval ning Türgi üksuste kontrolli all olevas Tal Abyadi linnas plahvatas laupäeval autopomm, mis tappis vähemalt 13 inimest, teatasid Ankara ja üks vabaühendus.

Türgi kaitseministeeriumi sõnul sai turu lähistel kõmatanud plahvatuses surma 13 tsiviilisikut ja viga veel 20 inimest. Ametkond süüdistas rünnaku korraldamises kurdi võitlejaid.

Suurbritanniast tegutseva Süüria Inimõiguste Vaatluskeskuse andmeil sai surma 14 tsiviilisikut ja Türgi toetatud mässulist.

Süüria kurdid saadavad kohati julgeolekut tagama kristlaste väed

Süüria kurdi väed teatasid laupäeval, et paigutavad kristlastest võitlejad tagama julgeolekut põhjapiirkonnas, kuhu on tunginud Türgi väed.

Kurdide Süüria Demokraatlike Jõudude (SDF) teatel pannakse kristlased välja Khaburi jõe piirkonnas Tal Tamri linna lähedal asuvates külades. See on ala, kus elavad Süüria kristlased ja assüürlased.

Kristlaste külades kardetakse Türgi poolel võitlejate vägivalda, sest sissetungijate hulgas on ka endiseid džihadiste.

SDF teatas, et paigutab Süüria sõjaväenõukogu ja assüüria võitlejad Khaburi jõe piirkonda. Mõlemad rühmitused kuuluvad SDF-i.

Vaatlejad: Süürias sai Vene õhujõudude rünnakus surma kuus tsiviilelanikku

Süüria valitsuse tähtsaima liitlase Venemaa õhurünnakus opositsiooni kantsile Idlibile Süüria loodeosas sai surma kuus tsiviilisikut, üks neist laps, teatasid vaatlejad laupäeval.

Õhulöök tabas Jaballa küla Idlibi lõunaosas. Kõik kuus ohvrit on ühest perekonnast, ütles Suurbritannias asuv vabaühendus Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus.

Kohapealsete vaatlejate andmetele tugineva keskuse sõnul teevad nad ründaja kindlaks lennumustri, lennukitüübi ja kasutatava laskemoona põhjal.

Vaatluskeskuse juht Rami Abdel Rahman ütles, et see on Venemaa ohvriterohkeim rünnak viimase kahe kuu jooksul. Piirkonnas peaks kehtima 31. augustil Venemaa välja kuulutatud relvarahu.

Idlibi piirkonda, kus on koos mujalt Süüriast sõja eest pagenutega kolm miljonit inimest, kontrollib endine Al-Qaeda Süüria haru.

Helsingis avaldavad sajad meelt Türgi Süüria-operatsiooni vastu

Helsingis avaldab umbes 450 inimest meelt Süürias vältava Türgi sõjaoperatsiooni vastu.

Laupäeval kell 15 alanud protest möödub kesklinnas Hakaniemi turul rahumeelselt. Kohapealsete politseinike ja protestijate vestlused on olnud sõbralikud, ütles Lehtikuva fotograaf sündmuskohalt.

Tema sõnul on paigal kaheksa politseiautot ja viis ratsapolitseinikku.