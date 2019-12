Trump: NATO riigid peaksid kulutama kaitsele neli protsenti SKT-st

USA president Donald Trump ütles teisipäeval, et NATO liikmesriigid peaks panustama riigikaitsesse mitte kaks, vaid neli protsenti sisemajanduse koguproduktist (SKP).

"Peaks panustama riigikaitsesse mitte kaks, vaid neli protsenti SKP-st, aga asjalood on teistsugused," ütles Trump kohtumisel NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga Londonis.

Stoltenberg märkis, et järjest rohkem NATO liikmesriike on jõudnud kaitsekulutustes kahe protsendini SKP-st. Tänavu on selliseid riike juba kaheksa, 2014. aastal oli neid vaid kolm.