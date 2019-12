ERR Londonis | Luik: Türgi ja Balti kaitseplaanid on erinevad asjad

Türgi president Recep Tayyip Erdogan ütles NATO tippkohtumise eel, et seisab vastu Balti riikide kaitseplaanide kinnitamisele, kuni allianss ei tunnista kurdi rahvakaitset terroristidena. Kaitseminister Jüri Luik ütles, et Balti ja Türgi kaitseplaanid on erinevad asjad ja ei peaks olema põhjuslikus seoses.

London valmistub NATO tippkohtumiseks. 29 riigi lipud lehvivad teel Buckinghami paleesse, kus kuninganna õhtul riigijuhte ootab. Peomeeleolu on tumestanud aga USA ja Türgi sammud Süürias ja sellele järgnenud Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni kommentaar NATO ajusurma kohta, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Türgi president Recep Tayyip Erdogan ütles enne Londonisse tulemist, et seisab vastu Balti kaitseplaanile, kuni Türgi ei leia toetust võitluses kurdi rahvakaitse vastu.

"Juhul, kui meie sõbrad NATO-s ei pea terroristlikeks organisatsioonideks neid, kelle vastu meie peame terrorivastast võitlust, siis meie seisame kõigele sellele vastu," sõnas Erdogan.

Kaitseminister Jüri Luik ütles, et Balti kaitseplaani ja Türgi kaitseplaani tuleks eraldi vaadelda.

"Meie ülesanne, kui me vaatame olukorda, mis on kujunenud eilse ja tänase jooksul, ongi leida NATO riikide vahel ühtne, kõigile enam-vähem vastuvõetav definitsioon, mis kajastaks teie poolt nimetatud teemat nii, et see ongi selle kompromissi otsimise aines praegu. Aga ma ei tahaks nende konkreetsete sõnastuste taha praegu kinni jääda, sest meie põhiline ettepanek on need kaks asja eraldada. Türgi kaitseplaan ja Balti kaitseplaan on erinevad asjad ja ei peaks olema põhjuslikuks seoses," rääkis minister.

Prantsusmaa president sai vastuse oma NATO ajusurma kommentaarile juba kohtumise eel.

"See on kõva avaldus. Sellised avaldused on väga, väga, väga vastikud 28 riigile," ütles USA president Donald Trump.

Ajas muutuvatest jõujoontest, strateegiatest, huvidest ja väärtustest tuleb rääkida, aga küsimus on, kuidas seda teha.

"Jah, on aeg mõelda suurtele tulevikuohtudele, kuid seda seni, kui see ei sea küsimuse alla kõike seda, mis toimub siinsamas Euroopas, eelkõige idas. Ja asjaolu, et president Macron mainib sageli Venemaa suhete taaskäivitamist, ei ole abiks," kommenteeris Saksamaa USA Marshalli Fondi analüütik Kristine Berzina.

"On olemas vana reegel välispoliitikas ja elus üldiselt - ära tee kahju. Ära viska minema süsteemi, mis on olemas ja mis töötab üsna hästi," rääkis Carnegie mõttekoja analüütik Tomaš Valašek.