Stoltenberg: NATO peab ühitama kohaloleku Arktikas Venemaaga suhtlemisega

"Vajame Arktikas tasakaalu sõjalise kohaloleku ja poliitilise koostöö vahel Venemaaga," lausus Stoltenberg Londonis pressikonverentsil enne NATO tippkohtumise algust.

Stoltenberg meenutas, et Arktikas on näha Venemaa ja Hiina sõjalise kohaloleku tugevnemist. "Nii et peame veenduma, et ka NATO on seal kohal," rõhutas peasekretär.

Samas pidas peasekretär tähtsaks, et Arktikas ei suureneks riikidevahelised pinged. "Arktika riikidega on vaja koostööd teha, sh Venemaaga," sõnas Stoltenberg.

Putin: Venemaa on valmis koostööks NATO-ga

President Vladimir Putin ütles teisipäeval enne NATO kahepäevase tippkohtumise algust, et Venemaa on valmis koostööks alliansiga.

"Me oleme korduvalt väljendanud valmisolekut seista ühiselt vastu tõelistele ohtudele, nende seas rahvusvaheline terrorism, kohalikud relvakonfliktid ja massihävitusrelvade kontrollimatu levik," vahendasid Vene uudisteagentuurid Putini sõnu.

Peasekretär: NATO töötab välja ühise lähenemise Hiina suhtes

NATO liikmesriigid on ühel meelel vajaduses arutada Hiina küsimust ja töötada välja ühine lähenemine riigist lähtuvatele väljakutsetele, ütles NATO peasekretär Jens Stoltenberg teisipäeval Londonis.

"Seni ei olnud Hiina meie päevakorras. Nüüd tunnistame, et Hiina pingutused kajastuvas kõikide liidu liikmete julgeoleku tagamises. On olemas hulk võimalusi ja ka hulk väljakutseid - Hiinal on USA järel suuruselt teine kaitse-eelarve, tal on palju tänapäevavõimalusi, sh kaugraketid, mis ulatuvas Euroopa ja USA-ni, hüperheliraketid," lausus Stoltenberg enne NATO tippkohtumist antud pressikonverentsil.

"Jutt ei ole sellest, et NATO siirduks Ida-Hiina merele, kuid tuleb pidada silmas, et Hiina läheneb üha - Arktikas, Aafrikas, uurib Euroopa kübertaristut. Peame teadvustama, et see mõjutab NATO-t," märkis peasekretär.

"Otsustasime esimest korda pöörata sellele ühiselt tähelepanu ja me jätkame NATO tööd Hiinale ühise lähenemise väljatöötamisel. Jutt ei ole uue vaenlase loomises, vaid analüüsist ja tasakaalustatud vastusest väljakutsele," ütles Norra ekspeaminister.