Julgeolekuekspert: Trump võtab NATO tippkohtumist tõsiselt

NATO küberkaitsekoostöö keskuse endine juhataja ja praegu küberlahendusi eksportivas Eesti ettevõttes CybExer Technologies töötav Merle Maigre ütles, et tänavust NATO tippkohtumist saatev tõsine meeleolu tuleneb paljude NATO juhtriikide keerulisest siseriiklikust olukorrast. USA presidendi Donald Trumpi osalemine tippkohtumisel näitab Maigre sõnul, et Trump võtab NATO tippkohtumist tõsiselt.

"See, et president Trump on Londonis, on kõnekas märk sellest, et ta võtab seda üritust tõsiselt," ütles Maigre ERR-ile.

"Tema kommentaarid NATO peasekretäriga kohtumise järel olid kantud mõõdukast entusiasmist ja olid igati poliitiliselt korrektsed," märkis ta.

"USA laiemalt on tunnistajaks sellele, et Trumpi viimatisel NATO tippkohtumisel välja öeldud kriitika NATO väheste kaitsekulutuste suunal on viinud alliansi selleni, kus väga pingutatakse ja on väga palju energiat läinud sellele, et motiveerida kaitsekulutusi suurendama ja sellega on ka toime tuldud. NATO erinevad liikmesriigid tõesti suurendavad oma kaitsekulutusi. Ja sellest on ka NATO peasekretäril Donald Trumpile hea ette olnud kanda," rääkis Maigre, kes töötas ka president Toomas Hendrik Ilvese ja president Kersti Kaljulaidi julgeolekunõunikuna.

Maigre ütles veel, et loodetavasti kõnetab Trumpi ka järgmiseks perioodiks NATO liitlaste vahel ümber arvutatud summad, kus USA ja Kanada osakaal väheneb ning mitmete Euroopa liitlaste osakaal suureneb. "See on ju vastuseks Trumpi varasemale kriitikale, et Euroopa sellest NATO kaitsekulutuste koormast justkui vähe kannaks," sõnas ta.

Ebakõlad on kantud keerulistest siseriiklikest olukordadest

Maigre sõnul on tippkohtumise tõsine foon kantud keerulistest olukordadest paljude NATO riikide sisepoliitilises elus.

"Paljudel riigipeadel on omal kodus väga tõsine olukord, kui me vaatame Suurbritanniat, USA-d, aga ka ka teisi. Samas ma arvan, et riigipeade vahel ollakse siiski konstruktiivsed ja küsimused, mis pannakse lauale, saavad mingi lahenduse ning otsustatakse, kuidas nendega edasi liikuda. Nii on see alati olnud ja ma ei usu, et London selles suhtes ka midagi erinevat oleks," ütles Maigre.

Eesti jaoks on Maige sõnul kõige olulisem, et NATO säiliks olulise foorumina, kus Euroopa ja USA julgeolekupoliitikaküsimusi arutatakse. "See on tähtis, et NATO jääb relevantseks. Kõik tuleneb juba sellest edasi," lausus ta.

Maigre hinnangul võime me näha ehk mõnda uut algatust kõrgetasemelise ekspertide grupi kokkukutsumise või uue raporti koostamise näol. "See annaks võimaluse NATO-le uut hoogu anda," sõnas Maigre.

NATO tippkohtumine toimub 3.-4. detsembril Londonis.