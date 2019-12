Aller: vastuvoolu ma ujuma ei hakka

"Esimese stuudio" saatejuht küsis Arvo Allerilt, kuidas ta kavatseb ministrina Eesti sisepoliitika suurtes mängudes pinnale jääda.

"Vastuvoolu ma kindlasti ujuma ei hakka, see on selge. Oluline on saada enda jaoks selgeks see, mida on võimalik muuta ja tuleb minna nii kaugele, et need muutused oleks kõigi jaoks ühtselt arusaadavad ja kui neid muutuseid on vaja teha, siis kõik saavad aru, et see on kõigi meie ühise tuleviku nimel," vastas ta.

Aller on varem öelnud, et ministrina on tema esimene ülesanne töörahu tagamine ministeeriumi ja tema allasutuste vahel. Aller kinnitas, et kellelegi otseselt etteheiteid tegema hakata pole tal kavas. Ta selgitas, et pigem peab ta esmalt tegema selgeks, kes mille eest vastutab ja kui hästi oma ala tunneb.

Üks põletavamaid probleeme, millega Aller ametisse astudes peab tegelema hakkama, on seotud veterinaar- ja toiduameti ning ettevõtte M.V. Wool vaidlusega. Alleri sõnul on tal plaanis mõlemad pooled kõigepealt ära kuulata, mitte hakata ajakirjanduse põhjal seisukohti valima. Küll aga märkis Aller, et VTA teeb oma tööd etteantud seaduste järgi.

Eelmise maaeluministri Mart Järviku neljapäevast väidet, et ta leidis ministrina oma kabinetist pealtkuulamisseadme, ei osanud Aller kommenteerida.

"Ma ei tea, kas ta selle leidnud on. Päris põnev oli seda uudist kuulata teadmata, kas need lutikad on või ei ole. Eks kui tuleb majja minna, saame seda teada," ütles ta.