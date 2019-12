"Transatlantiline koostöö ja Ameerika Ühendriikide liidripositsioon on NATO nurgakivi. Sama olulised on olnud ka Euroopa ja Kanada liitlaste suurenenud investeeringud oma kaitseeelarvetesse ja seeläbi ka oma sõjalistesse võimetesse," ütles Jüri Ratas pressiteate vahendusel.

Trumpi jaoks hea uudisena panustavad juba üheksa NATO riiki kaks protsenti SKP-st riigikaitsesse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Need riigid ei ole jätnud oma kohustusi täitmata. Mõnel juhul maksavad

nad isegi üle kahe protsendi, sest nad usuvad nii väga sellesse, mida me teeme

ja see on tõepoolest USA-le austuse märk," rääkis Trump.