"Leidsime liitlastega ühise lahenduse: meie kaitseplaan sai heakskiidu. See kinnitab taaskord, et transatlantiline koostöö toimib, liitlaste koostöö toimib, NATO toimib. On eriline heameel teatada seda täna Londonist, kus tähistame alliansi 70 aastapäeva," ütles Ratas kolmapäeva pärastlõunal.

Ratas kohtus Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoganiga ka teisipäeva õhtul.

"Eile oli meil vastuvõtt ja me rääkisime nii kahekesi, kolmekesi kui ka neljakesi. Andke natuke aega arutada neid teemasid, küll me anname teada, kui on kokkulepe saavutatud," ütles Ratas kolmapäeva hommikul ERR-ile.

Ka välisminister Urmas Reinsalu kinnitas ERR-ile, et poliitilisel tasemel on positiivne lahendus kaitseplaanide uuendamise küsimuses saavutatud.

"See kindlasti on väga positiivne areng, mis kuidagi ei tähenda, et Türgil oleks olnud kuidagi eraldivõetuna meie kaitseplaanide uuendamise vastu mingeid probleeme. Sugugi mitte. Vahel juhtub, et diplomaatiliselt erinevad teemad põimuvad omavahel," lausus Reinsalu.

Stoltenberg: suudame kaitseplaanide uuendamisele lahenduse leida

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles kolmapäeva hommikul, et kaitseplaanid kõikide NATO liikmete kaitsmiseks on olemas, kaasa arvatud Balti riigis ja Poola.

"Olen kindel, et suudame leida lahenduse ka kaitseplaanide uuendamisega seotud probleemile. Ja ma arutasin seda küsimust eile õhtul ka president Erdoganiga ja me töötame selle teema kallal edasi," kommenteeris Stoltenberg.

Välisminister Urmas Reinsalu kinnitas teisipäeval ERR-ile, et plaanis on kaitseplaanide teema arutamiseks kohtumine Balti riikide ja Poola liidrite ning Türgi presidendi vahel.

"Meil ei ole eraldivõetuna meie regiooni kaitseplaanide uuendamise küsimuses mingit vastasseisu Türgiga. Küsimus on laiem ja meie huvides on leida kiiresti töötav lahendus," ütles Reinsalu teisipäeval.

Enne Londonis teisi- ja kolmapäeval toimuvale NATO tippkohtumisele lahkumist ütles Erdogan, et arutab kohtumisel asja Poola ja Balti liidritega. Erdogani sõnul arutas ta esmaspäeval küsimust ka Poola presidendi Andrzej Dudaga.