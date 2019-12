Põlluaasa sõnul ostis ta pealtkuulamisseadme avastaja uudishimust

Riigikogu esimehe Henn Põlluaasa sõnul on tal pealtkuulamisseadmeid avastav aparaat olemas, kuid ei ütle välja, kas ta laenas seda endisele maaeluministrile Mart Järvikule või mitte.

Kas teil on pealtkuulamisseade olemas?

Minul on selline seade tõepoolest olemas, see on vabalt müügil olev seade ja tellisin selle interneti teel.

Miks ja millal te selle ostsite?

Ma ei mäleta millal, aga uudishimu pärast ostsin.

Olete kasutanud ka ja pealtkuulamisseadmeid leidnud?

Proovisin jah siin ja seal. Sedagi uudishimust, aga mina ei ole leidnud midagi.

Ja laenasite seda siis Mart Järvikule?

Seda ma ei kommenteeri. Ütlen nii, et ei kinnita ega lükka ümber ja see polegi oluline. Ministeeriumist lekkis konfidentsiaalset infot ja ma ei imesta, et Järvik pidas vajalikuks pealtkuulamisseadme olemasolu kontrollida.

Ning, kui Järvik selle seadme leidis, siis on see on lubamatu ja tõeline skandaal. Prokuratuur peaks sellega tegelema.

Oli teil Järvikuga ka omavahel juttu, et teda võidakse pealt kuulata?

Ei mäleta, et oleks Järvikuga otse sellest rääkinud, kuigi laiemas ringis oli juttu küll selle skandaali puhkedes, et tegemist võib olla salajase pealtkuulamisega, sest infot lekkis palju.

Muideks, riigikogu liiget ei luba seadus pealt kuulata, ministri osas sellist keeldu ei ole.