Mart Järviku kiri Mart Helmele väidetavast pealtkuulamisest

ERR-i kasutuses on e-kiri, mille Mart Järvik saatis kolm päeva enne enda vabastamist maaeluministri kohalt siseminister Mart Helmele, sest tal oli tekkinud kahtlus, et tema töökabinetis toimub ebaseaduslik jälitustegevus. Siseminister Helme teemaga koheselt tegelema ei asunud.

ERR-i portaal avaldab Järviku kirja autentsel kujul.

From: Mart Järvik <Mart.Jarvik@agri.ee>

Sent: Friday, November 22, 2019 8:19 AM

To: Mart Helme <mart.helme@siseministeerium.ee>

Subject: Kahtlus

Tere!

Minul on tekkinud kahtlus, et ministri kabinetis toimub ebaseaduslik jälitustegevus siin toimuva üle.

Siia võivad olla paigaldatud pealtkuulamise või muud sellekohased seadmed.

Palve, viia täna kiirelt läbi ametlik kontroll minu kabineti üle vaatamiseks vastava komisjoni poolt.

Tervitades

Mart Järvik

minister

Maaeluministeerium

______________________________

mart.jarvik@agri.ee

625 6103

Lai tn 39 // Lai tn 41 / 15056 Tallinn / www.agri.ee

Siseministeeriumi pressiesindaja ütles neljapäeval ERR-ile, et kiri laekus tõesti 22. novembril, kuid siseminister ei jõudnud teemaga koheselt tegeleda.

"Uue nädala alguses vabastati maaeluminister aga juba ametist," ütles pressiesindaja Monika Viidul. Järviku viimane tööpäev ministrina oli 25. november.

Järvik rääkis hiljuti valijatega kohtudes, et leidis maaeluministri kabinetist laest pealtkuulamisseadme, kirjutas Pärnu Postimees neljapäeval.

Maaeluministeeriumi teatel ei ole nad esmasel vaatlusel ministri kabinetist pealtkuulamisseadet leidnud nagu seda väitis seal olevat hiljuti ministriametist vabastatud Järvik.

Riigiprokuratuuri esindaja sõnul ei oska nad kommenteerida Järviku väiteid, nagu oleks tema töökabinetis asunud pealtkuulamisseadmed.