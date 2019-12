Jaanuaris jäid Meremäe elanikud kodulähedasest perearstiteenusest ilma, kuna lahkuvale arstile ei suudetud leida asendajat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Terviseamet jaotas sel põhjusel endise arsti nimistu piirkonna tohtrite vahel laiali, mis mäletavasti tõi palju segadust. Nüüd on aga Meremäe kandi elanikel põhjust rõõmustada, sest endine praksis on saanud uue hingamise ning koha on sisse võtnud uus perearst.

"Perearst on ikka kohapeal hea. Teda hulga aega ei olnud," ütles Nikolai, kes uue arsti üle rõõmustas.

"Väikese lapsega on ikka päris oluline, et ma saan siia lähedale perearstile käia ja koduvisiiti paluda, sest Võrust ei olnud keegi nõus siia koduvisiidile tulema," rääkis Merly.

"Tõesti oli palju raskem sellepärast, et oli vaja bussiga käia ja seal oodata, kuidas ma koju saan. Siin ma aga elan kolmandal korrusel, arst on esimesel korrusel - ma ei pea isegi saapaid jalga panema, et arstile tulla, sussidega tulen. Tõesti väga mugav ja hea," rääkis Tatjana.

"Ma tegelikult juba tükkaega mõtlesin, et võiks siia tulla. Maainimesed on mulle üsna südamelähedased ja sellepärast tahtsin maakohta," ütles Meremäe perearst Jana Merisalu.

Tema sõnul on esimesed vastuvõtud selgelt näidanud, mis juhtub siis, kui maainimestelt arst ära võetakse.

"Vanad inimsed, kes on päriselt vanad ja haiged, ei ole oma uute asendusarstide juurde saanud ja ausal töeldes on nende tervis päris käest ära läinud, kroonilised haigused on tugevasti süvenenud. Ma proovin neid nüüd kuidagi järjepeale aidata," rääkis Merisalu.

Vastuvõtud toimuvad kaks korda nädalas nagu perearstikabinetis ikka, ainult selle vahega, et Merisalu ei tööta Meremäel oma nimistuga - ta on ühes pereõega tööl Värska perearstinimistu juures, mida haldab Saaremaal asuv OÜ Terviseagentuur. Teistel päevadel teeb ta üle Eesti tööd asendusarstina.

"Tegelikult mulle selline töö väga meeldib ja sobib, et ei pea ise terve nimistu eest vastutama," ütles Merisalu.