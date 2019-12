Tiit Vähi sõnul poliitikud juravad ja saevad üksteise toolidelt jalgu alt

"Praegu ei näe ma selget sihti ja poliitikud ei tee koostööd. Käib üks juramine, üksteise tooli jalgade saagimine, küll on hea, et ma 1997. aastal peaministriametist tagasi astusin," rääkis Vähi usutluses Eesti Päevalehele.

Valitsuses Vähi hinnangul kriisi ei ole. "Kriis on oluliselt laiem - ühiskonnas on kriis ja mitte ainult Eesti ühiskonnas, vaid ka Euroopas, Ameerikas."

Paljusid asju dramatiseeritakse Vähi sõnul üle. "Sõjaohuhüsteeria, listeeriahüsteeria, kõigega tuleb tegeleda ja tegeleda rahulikult. Olen hariduselt insener ja kui inseneril on probleem, võtab ta masina lahti ja püüab probleemi lahendada, mitte ei karju ega löö tantsu katkise masina ümber."

Vähi märkis, et häirib ka mõningane kallutatus ühiskonnas. "Kallutatus tekib sellest, et Eesti ühiskond on väike, kõik tunnevad kõiki ja kõigil on tutvuste ajalugu."

Eesti ja Venemaa suhete parandamise kohta rääkis Vähi: "Hakkame suhtlema. Nii, nagu mina suhtlesin ja Kersti Kaljulaid suhtles. Peaminister peaks kohtuma Medvedeviga - Medvedev on ikka inimene, ta ei ole karu /.../ Kersti Kaljulaid on kiiduväärt president. Eriti kiidan teda selle eest, et ta julges minna Moskvasse ja kohtuda Putiniga. Me peame Venemaaga kindlasti koostööd tegema."