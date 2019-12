Sanna Marin: Antti Rinne asub eduskunna aseesimeheks

Marinist on saamas maailma noorim peaminister, ühtlasi on tema parteijuhiks saades kõigi koalitsiooniparteide juhid naised ning peale ühe jääb nende kõigi vanus 30 ja 40 eluaasta vahele, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Marini sõnul saab senine peaminister eduskunna aseesimehe koha ning peaks selles ametis edukalt toime tulema.

"Antti on meie partei esimees. Temalgi on kogu aeg olnud seltsimeeste toetus ja usaldus. Aseesimehe amet on katsumusterohke ja usun, et Antti saab sellega suurepäraselt hakkama nagu ta tuli toime ka eelmises ametis. Ta oli esimees, kui valitsust moodustati ja sai sellega hästi hakkama ning usun, et ta saab uueski ametis hästi hakkama ja pälvib kõikide usalduse," rääkis Marin.