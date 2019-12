Helsingi Sanomate kiirküsitluse järgi toetab 34-aastast Marini järgmise peaministrina 30 protsenti soomlastest. Sotsiaaldemokraatide (SDP) parlamendifraktsiooni juhti Lindtman jagab küsitluse järgi populaarsustabelis teist kohta koos europarlameni saadiku ja endise Eduskunta esimehe Eero Heinäluoma ning endise rahandusministri ja SDP esimehe Jutta Urpilaisega. Kõigi kolme toetus on 12 protsenti.

Oma eelistust ei osanud öelda 21 protsenti küsitletutest.

Siiani oma soovist peaministri ametisse astuda teatanud Marin ja Lindtman.

Senine peaminister Antti Rinne astus ametist tagasi teisipäeval pärast seda, kui SDP suurim koalitsioonipartner Keskusta ehk Keskerakond nõudis tema lahkumist usalduse kaotamise tõttu. Koalitsioonilepingu järgi kuulub peaministri koht SDP-le, peaministrikandidaadi peab kinnitama erakonna volikogu.

Soome ajakirjanduse andmeil koguneb SDP volikogu järgmisel nädalal, samas ütles Sanna Marin teisipäeval Yle saates "A-studio", et valik võib langeda juba pühapäeval.

Koos uue peaministriga astub ametisse ka uus valitsus, kuid praeguse seisuga valitsuses suuri muutusi peale Rinne lahkumist ei toimu. Kõik viis koalitsioonierakonda on teatanud, et soovivad sama võimuliidu jätkamist ning sama valitsusprogrammiga edasi minemist. Samas on opositsiooni kuuluv Koonderakond (Kokoomus) kutsunud SDP-d üles rääkima läbi kõigi parlamendierakondadega.

Praegustel andmetel jätkab Rinne SDP esimehena. Uue esimehe valib erakond järgmise aasta suvel. Rinne on juba teatanud, et kavatseb tõenäoliselt kandideerida.

Erakond toetab pigem Marini

Soome ringhääling Yle küsis SDP volikogu liikmete käest, kumba nad peaministrikandidaadina eelistaksid, kas Marini või Lindtmani. 20 volikogu liiget lubas oma hääle anda Marinile, 14 Lindtmanile.

20 volikogu liiget ei soostunud veel oma eelistust välja ütlema ning seitset liiget ei saanud Yle kätte.

Marini pooldajad tõid välja, et tal on juba juhikogemus olemas, kui Marin juhtis Rinne haigestumise ajal SDP-d. Lindtmani pooldajad tõid välja, et tegu on kompromissialti ja koostööd pooldava inimesega.