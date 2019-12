Soome sotsiaaldemokraadid valisid Sanna Marini peaministrikandidaadiks

Marin edestas häältega 32-29 SDP parlamendifraktsiooni esimeest Antti Lindtmani.

Nüüd asub Marin koos erakonna juhatuse ja parlamendifraktsiooniga koostama ettepanekut partei ülejäänud ministrikandidaatide kohta. Nende kohta langetab volikogu otsuse hiljem pühapäeva õhtul.

Enne volikogu hääletust peetud kõnes käsitles Marin riigi tundlikku poliitilist olukorda.

"Töööturu seis on väga raske, homme streigib 100 000 inimest. Välisministeeriumis keeb. Valitsuse read on vaja korda saada ning usaldus ja töövõime taastada," lausus Marin.

"Head seltsimehed, ma olen oma ülesannete kõrgusel," kinnitas Marin.

34-aastasest Marinist on saamas Soome noorim peaminister ja kolmas naispeaminister. Ta valiti parlamenti 2015. aastal.

Erakonna aseesimehena juhtis Marin SDP-d valimiskevadel Antti Rinne haiguspuhkuse ajal. Marin ise kogus valimistel umbes 19 000 häält Pirkanmaa valimisringkonnas.

"On tore, et selles riigis on võimalik soost või vanusest sõltumata valida ühiskonna raskeimatesse ametitesse kõige pädevamad. Ma olen oma võimeid tõestanud. Iga kord," ütles Marin oma kõnes.

Valitsuskõnelusi pidanud Rinne sõnul hääletab parlament uue peaministri üle teisipäeval.

Rinne kohtus pühapäeval parlamendifraktsioonide esindajatega. Pärast kohtumisi tõdes ta, et uue valitsuse saab kokku panna praegusel alusel ja täpselt sama programmiga.

Uut valitsust asuvad seega moodustama SDP, Keskerakond, Rohelised, Vasakliit ja Rootsi Rahvapartei (RKP).