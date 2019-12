Yle uudisteportaalis sai valitsuse vahetumise protsessi jälgida ka otseülekandes.

Soome parlamendis toetas uut valitsust 99 rahvasaadikut, vastu hääletanuid oli 70. Puudus 30 rahvasaadikut.

Pärast hääletust parlamendis vabastas president Sauli Niinistö oma residentsis toimunud tseremoonial Rinne valitsuse ametist ning nimetab ametisse Marini valitsuse.

Järgmisel teisipäeval hääletab parlament ka uue valitsuse valitsusprogrammi teemal.

Marin võitis pühapäeval sotsiaaldemokraatide valimistel napilt oma vastaskandidaati Antti Lindtmani.

See, et Soome peaministriks saab 34-aastane naine ning et ka kõiki teisi valitsuskoalitsiooni kuuluvaid erakondi juhivad parajasti võrdlemisi noored naispoliitikud, on rahvusvahelises meedias juba suurt tähelepanu pälvinud. Praeguse seisuga oleks Marin noorim ametis olev peaminister maailmas.

Sotsiaaldemokraat Antti Rinne juhitud valitsus jõudis ametis olla vaid pool aastat. Rinne karjäärile peaministrina sai saatuslikuks äsja lõppenud postitöötajate streigiga seotud asjaolud.

Samas jätkab suurem osa Rinne valitsuse ministritest ka Marini valitsuses ning valitsuskoalitsiooni koosseis ei muutu. Valitsusse kuuluvad endiselt sotsiaaldemokraadid (SDP), Keskerakond, Roheline Liit, Vasakliit ja Soome Rootsi Rahvapartei (RKP).

Sanna Marini puhul on analüütikud märkinud, et ta on SDP senisest juhist vasakpoolsem.

Samuti on märgitud, et Keskerakond võis Rinne kõrvale tõrjumisega hoopis sotsiaaldemokraatidele teene teha, sest sotsiaaldemokraatide puhul on mitmed analüütikud spekuleerinud, et kevadistel valimistel oleks võinud SDP häältesaak olla parem, kui pikalt haiguspuhkusel olnud eaka Rinne asemel oleks juhtrolli omanud noor ja karismaatiline Marin.

Marini valitsuse koosseis näeb välja järgmine:

* peaminister Sanna Marin, SDP juht;

* Euroopa asjade ja riigiomandi juhtimise minister Tytti Tuppurainen, SDP;

* omavalitsuste minister Sirpa Paatero, SDP;

* transpordi- ja kommunikatsiooniminister Timo Harakka, SDP;

* tööminister Tuuli Haatainen, SDP;

* perede ja põhiteenuste minister Krista Kiuru, SDP;

* arengukoostöö ja väliskaubdanduse minister Ville Skinnari, SDP;

* rahandusminister Katri Kulmuni, Keskerakonna juht;

* tööstusminister Mika Lintilä, Keskerakond;

* kaitseminister Antti Kaikkonen, Keskerakond;

* teadus- ja kultuuriminister Hanna Kosonen, Keskerakond;

* põllumajandus- ja metsandusminister Jari Leppä, Keskerakond;

* siseminister Maria Ohisalo, Rohelise Liidu juht;

* välisminister Pekka Haavisto, Roheline Liit;

* keskkonna- ja kliimaminister Krista Mikkonen, Roheline Liit;

* haridusminister Li Andersson, Vasakliidu juht;

* sotsiaal- ja terviseminister Aino-Kaisa Pekonen, Vasakliit;

* justiitsminister Anna-Maja Henriksson, RKP juht;

* Põhjamaade koostöö ja võrdõiguslikkuse minister Thomas Blomqvist, RKP.