Sotsiaaldemokraadist peaminister Rinne teatas pärast teisipäevahommikust kohtumist erakonnakaaslastega, et läheb Mäntyniemisse kohtuma president Niinistöga, mis tähendas sisuliselt tema tagasiastumist, vahendas Helsingin Sanomat.

Kell 12.30 andis Rinne Niinistöle üle valitsuse tagasiastumisavalduse, mille Niinistö vastu võttis. Niinistö tänas Rinnet "lühikese, kuid väga hektilise" ametiaja eest.

Soome meedia hinnangul vahetub valitsuses tõenäoliselt vaid peaminister ning ülejäänud valitsus jätkab samas koosseisus.

Peaminister ja kogu valitsus jäävad ametisse kuni uue valitsuse ametisse asumiseni. Kui ülejäänud valitsuse koosseis peale peaministri jääb samaks, võib uue valitsuse ametisse nimetada üsna kiiresti. Soome meedias on välja pakutud, et uus valitsus nimetatakse ametisse juba 13. detsembriks.

Sotsiaaldemokraadid (SDP) toetasid Rinne jätkamist peaministrina, kuid pärast teisipäevast kohtumist teatas SDP fraktsiooni esimees Antti Lindtman, et Rinne peab ise otsustama, kas ta jätkab. Lindtmani sõnul tahetakse jätkata sama valitsuse koosseisuga.

Rinne tagasiastumist nõudis SDP suurim koalitsioonipartner Keskerakond (Keskusta). Keskusta esimees Katri Kulmuni ja Rinne kohtusid teisipäeva hommikul. Pärast kohtumist teatas Kulmuni sama, mis esmaspäeval, et Keskusta parlamendifraktsioonil ja erakonna juhatus ei usalda Rinnet. Keskusta fraktsiooni esimees Antti Kurvinen märkis, et nad ütlesid seda Rinnele juba kolmandat korda.

Soome meedias on spekuleeritud, et Kulmuni vastasseis Rinnega võib samas tähendada seda, et uues valitsuses Kulmuni majandusministrina ei jätka.

Rinne: tegin omad järeldused

Antti Rinne ütles pärast tagasiastumist pressikonverentsil, et Keskusta loodud usaldamatuse õhkkonnas pidi ta selle otsuse tegema.

Rinne sõnul on ta endiselt uhke valitsusprogrammi üle ning selle elluviimise nimel oli ta nõus peaministri ametist taanduma. Tema sõnul toetasid tema jätkamist neli viiest koalitsioonierakonnast, ainukesena nõudis tema lahkumist Keskusta.

Iltalehti andmetel valib SDP uue peaministrikandidaadi alles järgmisel nädalal, tõenäoliselt 12. detsembril. Enne seda peetakse läbirääkimisi nii koalitsioonipartnerite kui opositsioonierakondadega. Iltalehti andmetel kavatsevad sotsiaaldemokraadid läbirääkimisi pidada ka küsitluste järgi Soome populaarseimaks erakonnaks tõusnud Põlissoomlastega, kes on praegu opositsioonis. Ajalehe hinnangul on SDP eesmärgiks jätkata siiski praeguse koalitsiooniga, kuid see eeldab viimastel päevadel tekkinud lahkhelide lahendamist suurima koalitsioonipartneri Keskustaga.

Koalitsioonipartner Vasakliit teatas teisipäeva hommikul, et nemad toetavad Rinne jätkamist peaministrina. Erakonna juht Li Andersson ütles, et tema ei soovi Rinne tagasiastumist.

Ka ülejäänud kaks koalitsioonierakonda pigem toetavad Rinne jätkamist. Rohelised teatasid esmaspäeval, et nemad toetavad Rinnet, kui parlamendile räägitakse Soome Posti ümber juhtunust tõtt. Soome Rootsi Rahvapartei esimees Anna-Maja Henriksson ütles esmaspäeval, et Rinne väärib "teist võimalust".

Sanna Marin ja Lindtman lubavad peaministri koha vastu võtta

Meedias pakutakse peaministrikandidaadiks praegust transpordi- ja kommunikatsiooniministrit Sanna Marini (SDP). Marin saabus teisipäeva hommikul erandkorras tagasi Euroopa Liidu ministrite kohtumiselt Brüsselist ning ütles lennujaamas ajakirjanikele, et on valmis peaministri koha vastu võtma. Marini sõnul on sellest juba erakonna juhatusega räägitud ning ta ei "põikle kohustusest kõrvale", kui olukord selleni peaks viima.

Yle andmetel on Marin ka Rinne soosik peaministri kohale.

Marin on 34-aastane ning valiti esimest korda Soome parlamenti (Eduskunta) 2015. aastal, mil ta kogus oma valimisringkonnas 10 911 häält.

2013. aastast oli Marin Tampere linnavolikogu liige ja aastatel 2013 kuni 2017 ka volikogu esimees. 2014 valiti ta SDP teiseks aseesimeheks. 2017 valiti Marin erakonna esimeseks aseesimeheks. Tänavu töötas Marin erakonna esimehena ajal, mil Antti Rinne oli haigusega eemal.

Tänavustel parlamendivalimistel kogus Marin 19 088 häält.

Peaministri kohast on Iltalehti andmetel huvitatud ka Antti Lindtman ja Ville Skinnari (mõlemad SDP). Lindtman on SDP parlamendifraktsiooni esimees, Skinnari arengu- ja väliskaubandusminister. Skinnari teatas teisipäeval Twitteris, et toetab Marini kandidatuuri.

Lindtman kinnitas teisipäeval lõunal, et on nõus peaministri ameti vastu võtma. "Kui erakond teeb ettepaneku, siis ma ei keeldu," kinnitas ta ajakirjanikele.

Marini ja Lindtmani peab kõige tugevamateks kandidaatideks ka Yle. Lindtmanile pakuti tänavu kevadel peale valitsusläbirääkimisi tööministri portfelli, kuid ta loobus sellest perekondlikele põhjustele viidates.

Peaministrikandidaat kinnitatakse SDP volikogus, mille toimumisaega pole veel määratud.

Rinne jätkab suure tõenäosusega SDP esimehena.

Yle hinnangul tähendanuks olukord, kus sotsiaaldemokraadid jätkavad Rinne toetamist, kuid Keskerakond ei, valitsuse lagunemist. Ainuke võimalus sama valitsuse jätkamiseks on Soome rahvusringhäälingu hinnangul uue peaministrikandidaadi leidmine. Praeguses koalitsioonis kuulub peaministri koht sotsiaaldemokraatidele.

Soomet valitseb alates 6. juunist Rinne juhitav viie erakonna valitsus, kuhu kuuluvad SDP, rohelised, Keskerakond, Vasakliit ja Soome Rootsi Rahvapartei (RKP).

Soome valitsuse püsimine sattus kaalukausile, kui valitsusse kuuluv Keskusta teatas esmaspäeval, et Rinnel ei ole nende usaldust. Keskusta hinnangul on Rinne ja SDP selgitused Soome Posti ümber toimuva kohta ebapiisavad. Rinne süüdistas esmaspäeva õhtul omakorda Keskustat ebaselgetes sõnumites ning nõudis selgitust, mida koalitsioonipartner temalt täpselt nõuab.

Rinne teatas reedel, et Soome Postiga seotud probleemide keskmes olnud riigifirmade minister Sirpa Paatero esitas tagasiastumisavalduse ning tema kiitis lahkumisavalduse heaks. Rinne süüdistas postifirma juhtkonda vassimises, opositsiooniparteid Koonderakond ja Põlissoomlased aga süüdistavad peaminister Rinnet ennast parlamendi eksitamises.