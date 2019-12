Padar ja Aart EL-i maaelutoetustest: selg tuleb sirgu ajada

Ivari Padari sõnul ootasid põllumehed valitsuselt, et üleminekutoetused makstakse sajaprotsendiliselt välja. "Selge, et see oli päris keeruline, et need üleminekutoetused üldse eelarvereale sisse saada," lausus Padar.

Merry Aart ei osanud hinnata, kas EKRE liikmest maaeluminister magas top-upi lihtsalt maha. "Kas see magati maha või ei magatud maha, või oli seal kogenematus või oli seal midagi muud," ütles Aart.

Aart rõhutas, et koalitsioon on väga palju vaeva näinud selle nimel, et põllumehed siiski midagi saaksid ja nüüd on valitsus kaks kolmandikku top-upiks leidnud.

Padar märkis, et rahandusminister Martin Helme on tunnistanud, et antud summa lihtsalt unustati ära.

Aarti sõnul tuleb nüüd hakata vaeva nägema selle nimel, et Eesti põllumeeste toetused ligineks Euroopa põllumeeste omale.

Padar ütles, et põllumeestel on lihtsam toetusi saada siis, kui maaeluministri ametit mehitav erakond on ka peaministrierakond.

Rääkides Mart Järvikust ütles Ivari Padar, et põllumajanduses peavad asjad käima tasa ja targu, mida aga Järviku ministriks oldud aja kohta öelda ei saa.

Merry Aart tunnistas saates, et ei võtnud maaeluministri kohta vastu, sest Arvo Aller oli juba nõustunud ministriks hakkama.

Aart nõustus Ivari Padariga, kui Padar ütles, et üleminekutoetuste täismahus maksmine oli üheks põhjuseks, miks tuli võimule Keskerakonna, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatide valitsus.

Aart tunnustas ka keskerakondlasest endist maaeluministrit Tarmo Tamme top-upi tagasi toomise eest.

Padar rääkis, et Eesti põllumeestele Euroopast kõrgema toetuse saamine saab olema ränk töö.

"Selge, et uus Euroopa Komisjon ei ole ka kokku leppinud, milline tuleb üleüldse sissemakse suurde eelarvesse. Kas see tuleb 1,1 protsenti SKT-st, aga on ka täiesti võimalik, et kokkulepe tuleb 1,0 protsendi peale SKT-st. Sel puhul tähendab see seda, et põhipoliitikaid, nagu põllumajanduspoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika kärbitakse veelgi, mis tähendab seda, et pinge liikmesriikide vahel kasvab," rääkis Padar.

Aart lubas, et EKRE ei unusta põllumehi ja võitleb toetuste eest. "Ka naaberriigid on öelnud, et sellest peetakse ka Euroopa Liidus lugu, kes ise oma selja sirgu ajab ja julgeb öelda, et meile ei ole see kasulik," lausus Aart.

Aart märkis, et Eesti peaks otsima selles valdkonnas omale partnereid, kellega moodustada ühine rinne.

Padar rõhutas, et otsetoetuste kõrval tuleb rääkida ka maaeluarengukava rahadest.

Padar: ametkonnad ei kiusa toidutootjat

Saatejuht Andres Kuusk küsis ka listeeriaskandaali kohta ja ütles, et riigikogu maaelukomisjon on kohtunud nüüdseks nii veterinaar- ja toiduameti (VTA) kui ka M.V. Wooli esindajatega.

Padari sõnul oli teisipäeval maaelukomisjoni ees VTA, terviseamet ja ka toidulaboratoorium.

Padar ütles, et ilmselt mõistab terve riigikogu maaelukomisjon, et VTA ning M.V. Wooli vahelises vastasseisus ei ole tegemist ühe ettevõtte kiusamisega, vaid järelevalveinstitutsioonid on tegutsenud Eesti Vabariigi seaduste piires.

Andres Kuusk küsis Merry Aartilt, kas ta luges nendest kohtumistest sama välja. "Jah, eile jäi selline mulje küll. Aga minu enda jaoks on veel palju segaseid asju, mida ma pean enda jaoks lahti mõtlema. Ühelt poolt inimeste tervis, teiseltpoolt ettevõte ja ettevõtte pankrot. Kolm miljonit riigi tuludesse makse, 150 inimese koondamine. See on tegelikult väga õnnetu seis ja siin tuleb mingi lahendus leida," lausus Aart.

Padar lisas, et peab lubamatuks, kui järelevalveinstitutsioone üritatakse kuidagi politiseerida.

Merry Aarti sõnul võib jutt poliitilisest survest olla hoopis külajutt.

Saate lõpetuseks ütles Ivari Padar põllumeestele järgmist: "tasa ja targu tuleb asju ajada. Kui me võtame seda olukorda, mis on tänaseks tekkinud ministeeriumi, allasutuste ja põllumeeste vahel, siis kus viga näed laita, seal tuleb asju rahulikult vaadata. Aga mingit usaldamatuse õhkkonda luua, paanikat külvata ja lutikaid otsida - see ei lähe hea põllumajanduse tavadega kokku," lausus Padar.

Merry Aart kutsus üles koostööle. "Tehkem kööstööd, ajame asju edasi ja julgen öelda, et see koalitsioon ja EKRE seisavad põllumeeste eest endiselt," sõnas Aart.