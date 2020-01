Alates märtsist numbrile 110 helistades politseid kutsuda ei saa

Aastaid politsei kutsumiseks lühinumbrina kasutusel olnud 110 suletakse 29. veebruaril jäädavalt. Kuni sulgemiseni informeerib automaatteavitus helistajaid nende kõne suunamisest hädaabinumbrile 112. Alates 1. märtsist 2020 kõnesid ei suunata ja automaatteavitus informeerib helistajat, et number on suletud ja ka politsei kutsumiseks tuleks valida 112.

Häirekeskuse arendusosakonna eksperdi, Krislin Tigase sõnul lõpetab politsei lühinumbri ehk 110 sulgemine riikliku projekti ühtse hädaabiteenuse loomiseks. Selle tulemusena jääb Eestis hädaabinumbrina kasutusele ainult 112, millele helistades saab vajadusel appi kutsuda nii politsei, päästeameti kui ka kiirabi.

Lisaks eeltoodule täidab Tigase sõnul Eesti 110 sulgemisega ka Euroopa Liidu poolset ootust, ehk et kõikjal Euroopas on hädaabinumbrina kasutusel ainult 112.

"Ehk siis inimestel on üks lihtne number, millelt suheldes saab abi nii Eestist kui ka mujal Euroopas. Politsei lühinumber 110 ei ole siis politsei kutsumises aktiivses kasutuses juba alates 2015. aastast ja kõnede arv siis ka sellele numbrile on jõudsalt vähenenud," ütles Tigas ERR-ile.

Kõnede arvu vähenemine numbrile 110 tähendab seda, et kui häirekeskus teenindab aastas ligikaudu miljon kõnet, siis viimane telekommunikatsiooni ettevõtetelt saadud statistika näitab, et 1-2 protsenti kõikidest häirekeskusele tulevatest kõnedest tuleb veel numbrile 110 ehk hinnanguliselt on aastas politsei lühinumber kasutusel veel 20 000 - 40 000 kõne puhul.

Siinkohal nimetab Tigas ka teise põhjuse, miks politsei lühinumber töö lõpetab: "Selle politsei lühinumbri toimimise eelduseks, üldsegi lühinumbrite toimimise eelduseks, on see, et telekommunikatsiooni ettevõtjad peavad hoidma seda numbrit töös ja kliendid sealt ka edasi suunama, aga sellise lahenduse töös hoidmine tähendab siis riigile väljaminekuid ja sellisel kujul lühinumbri siis prognoosimatu aja siis töös hoidmine ei ole ka majanduslikult otstarbekas."

Selleks siiski, et üleminek ka nende mõnekümne tuhande lühinumbri 110 kasutaja jaoks mööduks 1. märtsist alates valutult on Tigase sõnul häirekeskus eelmisel aastal lisanud 110 numbrile helistamise korral automaatteavituse, mis siis informeerib helistajat, et 110 lõpetab tegevuse.

"Ja nüüd esimesest märtsist tulebki peale see teavitus, mis ütleb, et see number pole enam kasutusel ja et tuleb valida 112. Aga kuidas me nüüd siis seda olukorda nii öelda monitoorime ongi see, et me tegelikult jääme jälgima häirekeskuses seda, et kas pärast seda esimest märtsi inimesed ikkagi veel endiselt valivad ikkagi 110 ja hetkel on sellist monitooringut meil plaanitud teha kuni esimese märtsini 2021," rääkis Tigas.