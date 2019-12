Kuus Ülemiste linnaku ettevõtjat tegid ühispöördumise, kus heidavad Rail Baltic Estonia OÜ-le ette, et pärast Ülemiste terminali arhitektuurikonkursi tulemuste avalikustamist ei ole nende tegevus kantud võidutöö realiseerimise soovist.

"Käesolevale ühispöördumisele allakirjutanutele on saanud teatavaks, et hoolimata 6. novembril 2019 avalikustatud Rail Baltic Ülemiste ühisterminali ja seda ümbritseva linnaruumi arhitektuurikonkursi tulemustest, mille kohaselt valis rahvusvaheline žürii parimaks töö "Light Stream", ei ole Rail Baltic Estonia OÜ edasine tegevus kantud võidutöö realiseerumise soovist," kirjutavad ettevõtjad Guido Pärnits, Gert Jostov, Margus Nõlvak, Allan Remmelkoor, Martin Robert Seppälä ja Rein Suurväli.

Nimetatud ettevõtjad esindavad Ülemiste Keskust, T1 Mall of Tallinna, Technopolis Ülemistet ja Mainor Ülemistet ehk ettevõtjaid, kelle naabrusesse peaks uus terminal tulema.

"Jääb arusaamatuks Ülemiste ühisterminali ja seda ümbritseva linnaruumi arhitektuurikonkursil osalenute seast žürii poolt võitjatöö valimise ja avalikustamise tähendus, samuti vajalikkus ning nii avalikkuse kui ühisterminali ala ümbritsevate ettevõtete eksitamine võidutöö võitja väljakuulutamise näol, kui eeltoodu ei vasta Rail Baltic Estonia OÜ tegelikule tahtele ega haaku edasiste toimingutega projekteerimislepingu sõlmimiseks võitjaks kuulutatuga."

Ettevõtjad peavad sarnaselt Tallinna linnaplaneerimise ametile ainsaks realseerimisväärseks tööks Zaha Hadid Architects ja OÜ Esplan ühiskavandit "Light Stream".

"Eeltoodust tulenevalt peavad allakirjutanud /.../ ainukeseks realiseerimisvääriliseks lahenduseks 6. novembril 2019 avalikustatud Ülemiste ühisterminali ja seda ümbritseva linnaruumi arhitektuurikonkursi töödest selle võitnud tööd ning välistavad mistahes koostöö mistahes tasandil ülejäänud arhitektuurikonkursil osalenud tööde elluviimiseks."

Rail Baltic Estonia OÜ juhatuse liige Marko Kivila ütles ERR-ile, et nemad lähtuvad riigihangete seadusest ning et realiseeritavad on lisaks Zaha Hadid Architectsi kavandile veel kaks võistlustööd.