Swedbanki tegevjuht: suurpuhastus käib kogu grupi juhtimises

Swedbanki tegevjuhi Jens Henrikssoni sõnul ei ole pank eestlaste vastu usaldust kaotanud ning suurpuhastus käib kogu panga juhtimisstruktuurides. Ta tunnistas ERR-ile antud intervjuus, et Swedbankis on olnud puudulik juhtimine.

Jens Henriksson kohtus reedel Eesti Panga ja finantsinspektsiooni esindajatega. Samuti kohtus ta Swedbanki Eesti juhatuse esimehe Olavi Lepaga.

Henrikssoni sõnul ütles ta keskpanga ja finantsinspektsiooni esindajatele, et nõukogu poolt on tema ülesandeks pandud viia pangas läbi suurpuhastus ja panka arendada. "Meil on olnud probleeme rahapesuga. Meil pole olnud piisavalt head juhtimist ja sisekontrolli. Me oleme arvatavatel rahapesijatel lubanud kasutada Swedbanki ja see ei ole hea," ütles Henriksson.

Henriksson kinnitas ka, et Swedbankil on neli koduturgu: Rootsi, Eesti, Läti ja Leedu.

Küsimusele, miks oli vaja eestlased lahti lasta, vastas ta, et puhastus käib alates kõige kõrgematelt astmetelt ja suured muudatused toimuvad kogu Swedbanki juhtimises. "See on kogu Swedbankile uus algus," märkis ta.

Henrikssoni sõnul ei ole siin tegemist usalduse kaotusega baltlaste vastu. "Ma usaldan kõiki kolme riiki, need on meie koduturud. Siin on väga head inimesed," lausus Henriksson.

Küsimusele, kas inimeste vallandamine oli seotud tõsiste rikkumistega või oli see vajalik maine päästmiseks, vastas Henriksson, et pidas vajalikuks juhtimisstruktuuride värskendamist.

Henrikssoni sõnul käib praegu pangas rahvusvahelise advokaadibüroo abiga sisejuurdlus, mille käigus uuritakse miljardeid tehinguid kõigis neljas riigis aastatel 2007-2019.

Ta rõhutas, et tekkinud olukorra eest vastutab suurel määral kogu Swedbanki grupp ning just seetõttu on Swedbankil uus juhatuse esimees, uus asejuht, uus tegevjuht jne.

Swedbank lõpetas septembri lõpus töösuhte Swedbank Eesti juhatuse esimehe Robert Kiti ja finantsjuhi Vaiko Tammeväljaga, kelle tegevus oli peatatud alates 17. juunist. Samuti otsustati töösuhe lõpetada senise eraisikute panganduse juhi Kaie Metslaga.

Selle nädala esmaspäeval teatas Swdbank, et töösuhe lõpetati riskijuht Helo Meigase ja Baltikumi panganduse juht Charlotte Elsnitziga.