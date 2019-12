Grupp rahvusvahelisi investoreid, kes kontrollivad vara triljonite dollarite väärtuses, on esitanud kohtuhagi rahapesuskandaalist räsitud Danske panga vastu. Hagejate kinnitusel on tegu alles esimese kaebusega paljudest.

Reedel Kopenhaageni ringkonnakohtus registreeritud kohtumäärus 1,5 miljardi Taani kroonile ehk 200 miljoni eurole on esitatud advokaadibüroo Nemeth Sigetty Advokatpartnerselskab poolt, vahendas Bloomberg.

Hagejaks on International Securities Associations and Foundations Management Company for Damaged Danske Investors ehk ISAF-Danske, mis esindab institutsioone ja erainvestoreid, sealhulgas pensionifonde, kindlustusfirmasid ja varahaldusfirmasid USA-st, Kanadast, Jaapanist, Rootsist, Luksemburgist, Norrast, Austriast, Saksamaalt, Prantsusmaalt, Portugalist, Hispaaniast ja Austraaliast.

Hagi kohaselt rikkus Danske Bank Taani finantsturgu reguleerivaid seadusi ehk eksitas tahtlikult investoreid ja hoidis neid aastaid infosulus, kui ei edastanud aruandeid kõrge rahapesuriskiga äritegevuse kohta.

Danske Bank on hetkel mitmel pool Euroopas ja USA-s uurimise all seoses asjaoluga, et aastatel 2007-2015 liikus läbi Danske Eesti filiaali umbes 200 miljardit dollarit mitteresidentidest klientide väidetavalt kahtlast raha.

Investorite teatel on neil kavas viia läbi ka enda uurimine, mis puudutab ka "võimalikku märkimisväärset lisateenistust Danske Banki juhtkonna tasandil".

Danske Banki pressiesindaja lubas teemat kommenteerida hiljem.