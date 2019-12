Eesti välispoliitika instituudi nooremteadur Piret Kuusik ütles, et Konservatiivse Partei edu Suurbritannia valimistel tagas kolm asjaolu, millest üks oli see, et peaminister tundis ära britte vallanud tüdimuse.

"Ma arvan, et konservatiivide edu taga on kolm asja. Esmalt, Boris Johnson tundis ära selle tüdimuse, mis on vallanud seda saareriiki. Teiseks, tal oli väga selge sõnum: "Get Brexit done" ehk "Teeme Brexiti ära". Võrreldes Jeremy Corbyniga, kes rääkis kõigest ja võib-olla isegi mitte millestki, see oli väga selge sõnum," rääkis Kuusik "Aktuaalsele kaamerale".

"Ja kolmandaks, konservatiivid läksid Põhja-Inglismaale. /.../ Just need varasemad leiboristide poolt hoitud valimisringkonnad läksid nüüd konservativiide kätte ja need on just need valimisringkonnad, mis ka hääletasid Euroopa Liidust lahkumise poolt," lisas ta.

Johnson on lubanud, et viib Suurbritannia Euroopa Liidust välja 31. jaanuariks. Üleminekuperiood, mil vajavad kokku leppimist veel mitmed siseriiklikud rakendusaktid ja kõikvõimalikud lepped, mis reguleerivad Ühendkuningriigi edaspidiseid suhteid Euroopa Liiduga, peaksid lõpule jõudma 2020. aasta lõpuks. Kuusik tõdes, et see on lühike aeg.

"Praegu on see 11 kuud. Tavaliselt sellised lepingud võtavad ikkagi aastaid, me räägime kahest, kolmest, neljast aastast," ütles ta.