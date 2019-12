Valitsus lisab Brexiti-eelnõusse üleminekuperioodi pikendamist välistava punkti

Brexiti-järgne üleminekuperiood peaks lõppema 2020. aasta detsembris, kuid praeguse korra järgi saab seda osapoolte kokkuleppel pikendada kuni kaks aastat, vahendas BBC.

Muudetud Brexiti-eelnõu (Withdrawal Agreement Bill - WAB), mille üle peaks Briti alamkoda hääletama sel nädalal, välistab aga igasuguse ajapikenduse.

Kriitikute sõnul suurendab muudatus aga tõenäosust, et Suurbritannia lahkub Euroopa Liidust kaubandusleppeta.

Brexiti planeerimise eest vastutav minister Michael Gove aga kinnitas, et nii Suurbritannia kui ka Euroopa Liit on võtnud eesmärgiks, et 2020. aasta lõpuks oleks lepe olemas.

Ta lubas ka, et parlament saab põhjalikult Brexiti-eelnõud uurida.

Brexiti variminister Keir Starmer ütles, et muudatus on hoolimatu ja vastutustundetu. Tema hinnangul on peaminister Boris Johnson valmis seadma inimeste töökohad ohtu.

Liberaaldemokraatide ajutine juht Ed Davey kommenteeris, et ainus viis, kuidas Johnson saab 2020. aasta detsembri tähtaega täita, on see, kui ta loobub kõigist varasematest lubadustest, mille ta on andnud Euroopa Liidust lahkuda soovinutele ning nõustudes EL-i kõigi nõudmistega.

Valitsus plaanib viia eelnõu uuele parlamendile arutamiseks ja hääletamiseks reedel.

Kuna Johnsoni Konservatiivne Partei sai eelmise nädala valimistel parlamendis 80-kohalise enamuse, siis tõenäoliselt saab tema eelnõu mõne väikese muudatusega seaduseks 31. jaanuariks 2020, mil Suurbritannia on lubanud Euroopa Liidust lahkuda.