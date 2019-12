"Rahva teenrid": ehk aitab traagiline tuleõnnetus turvalisust suurendada?

Loodetavasti aitab sel nädalal Tartus toimunud traagiline tuleõnnetus, milles hukkusid ühe pere kolm last ja nende vanemad, kaasa sellele, et inimesed suurendavad tuleohutust oma kodudes ja see hoiab ära uusi õnnetusi, arutasid laupäeval Vikeraadio saates "Rahva teenrid" osalenud ajakirjanikud.

"Võib-olla aitab see kaasa sellele, et turvalisus tõuseb ja ehk hoitakse nii mõnedki surmad ära," leidis saatejuht Taavi Eilat. Ta tõdes, et praegu on kodudes suitsuandurid sageli vaid formaalselt ning neid ei kontrollita, kas nad ka töötavad.

Eilat meenutas ka, et kui valitsuse ettepanek jõustub, siis muutuvad mõne aasta pärast küttekoldega hoonetes kohustuslikuks ka vinguandurid.

ERR-i toimetaja Urmet Kook rääkis, et pahatihti võib vanades majades elavatel eakamatel inimestel nappida vahendeid, et näiteks korstnapühkijat kutsuda ja oma ahjud, pliidid ja korstnad korras hoida. Kook tõi ka esile, et nõukogudeaegsetes majades ei olnud vanntitubades tavaliselt elektrit ning sageli on inimesed nüüd pesumasina jaoks voolu sinna ise pikendusjuhtmega toonud. Sellised installatsioonid võivad aga sageli ohtlikud olla, märkis Kook.

Äripäeva ajakirjanik Neeme Korv leidis, et elektriseadmeid tuleb kodudes üha juurde ning nende ohutu töölepanek on seetõttu väga oluline. Korv tõdes ka, et sageli räägitakse meedias õnnetusejärgselt selle emotsionaalsest poolest, kuid siis, kui hiljem selguvad traagiliste õnnetuste täpsemad asjaolud ja põhjused, siis need jäävad ajakirjanduses uute teemade varju ning inimesed ei saa sellest õppida.

Kook viitas ka levinud hoiakule, et eesti mees teeb parandustööd kodus ise, see aga võib viia ohtlike lahendusteni, kuna kõik ei tunne õigeid töövõtteid ega materjale. "Kui vähegi võimalik, siis võiks ikka spetsialisti abi küsida," leidis ta.

