Traumaterapeut: Ihaste tragöödia puudutab paljusid ja pikemat aega

Riis selgitas, et kuna tulekahjust, milles hukkus viieliikmeline perekond, räägitakse meedias, siis on inimeste ring, kellele see hinge läheb, väga lai, sealhulgas kogukond, naabrid, rääkimata otseselt lähedastest.

Ta lisas, et tragöödia mõju on aga mitte ainult tänasel päeval, vaid sageli tunduvalt pikem. Ta selgitas, et inimestel, keda juhtunu otsesemalt puudutas, on vaja astuda palju samme, et nad suudaksid eluga edasi minna.

Riisi sõnul oleks ka kogukonnal vaja tuge, et igapäevane elurütm taastada.

Riis selgitas, et üks viis, kuidas traagilistest sündmustest üle saada, on võimalikult kiiresti taastada oma igapäevane rutiin - minna kiiresti tagasi tööle, kooli, lasteaeda -, sest see aitab mõtteid eemal hoida.

Kindlat ajalist piiri, millal saab öelda, et inimesed traagilistest juhtumitest üle saavad, Riisi kinnitusel seada ei saa.

Terapeut tõdes, et neil, keda Ihaste tragöödia lähemalt puudutas, on väga raske aeg alles ees. "See tähendab, et vahetu abi peaks olema korraldatud hästi ja ka mõttega tulevikku, et need inimesed, kellele selle sündmuse mõju oli tugevanm saajsud abi ka hiljem. Mitte nii, et ainult vahetu abiga kõik piirduks, sest abi vajadus kasvab aja jooksul, kui sa hakkad aru saama, mis on juhtunud ja mida see on kaasa toonud," selgitas Riis.

Riis lisas, et nii suurte tragöödiate korral peavad enda eest hoolitsema ka abistajad ehk päästjad, politseinikud, kiirabitöötajad. Neil soovitab Riis kasutada ära süsteemis sees olevat abi.