Teisipäeval kell 23.58 teatas Ihaste elanik häirekeskusele, et Tartus Koidutähe tänaval põleb tema naabermaja, teatas päästeamet.

"Naaber edastas, et maja on tuld ja suitsu täis ja leegid hakkasid katuse alt välja tulema. Ta ise pidi hakkama oma maja aiavoolikuga kaitsma. Päästjate kohale saabudes paraku oli see pilt palju hullemaks muutunud," rääkis ERR-ile päästeameti pressiesindaja Marek Kiik. Annelinna komando päästjad jõudsid kohale küll kuue minutiga, aga majja siseneda oli praktiliselt võimatu sel hetkel. "Kui sisse mindi, hakkasid isegi põrandad läbi vajuma. Kõik oli söestunud."

Kiige sõnul leiti esimene hukkunu kümne minutiga ja ülejäänud kustutustööde käigus. Hukkus mees, naine ja kolm last.

Tulekahju tekkepõhjuste kohta on veel vara midagi öelda. Maja sisustus hävis tulekahjus. Päästetööde käigus toodi ruumidest välja lekkiv gaasiballoon. Põlengu tekkepõhjusi ja asjaolusid selgitab prokuratuur ja politsei.

See on päästeameti ajaloo traagilisimate tagajärgedega eluhoone tulekahju. 2015. aasta jaanuaris hukkus Lääne-Virumaal tolleaegses Laekvere vallas Rohu külas elumaja põlengus ema koos kahe lapsega.