Opositsiooni esitatud umbusaldusavaldusel olid 46 saadiku allkirjad. Kaks häält jäid tulemata, kuna Valdo Randpere (Reformierakond) puudus istungilt ning Jaak Juske (Sotsiaaldemokraatlik Erakond) ei hääletanud.

Jaak Juske ütles ERR-ile, et toetas Helme umbusaldamist, ent jäi hääletamisele 30 sekundit hiljaks.

Kokku oli 13 saadikut, kes jätsid hääletamata. Lisaks Juskele jätsid hääletamata 11 Isamaa saadikut pluss Oudekki Loone Keskerakonna fraktsioonist. Isamaa 12-liikmelisest fraktsioonist ei tulnud seega Helmele ühtegi toetushäält, kuna Viktoria Ladõnskaja-Kubits hääletas umbusaldusavalduse poolt.

Reformierakonna poolt sisse antud avaldusel oli 46 riigikogulase allkirjad. Umbusaldus keskendus konkreetsele Soome valitsuse ja peaministri solvamise juhtumile.

"Avaldame umbusaldust Eesti Vabariigi siseminister Mart Helmele seoses Soome peaministri Sanna Marini vastase isiklikuga rünnakuga. Siseminister on oma sõnakastusega kahjustanud Eesti-Soome suhteid, Eesti riigi mainet, alavääristanud naisi ja erineva sotsiaalse taustaga inimesi. Mart Helme käitumine näitab ühemõtteliselt, et ta ei sobi kandma valitsusliikme vastutust," ütles Reformierakonna juht Kaja Kallas avaldust üle andes.

Opositsiooniliidri sõnul ei tähenda umbusaldus koalitsiooni, vaid konkreetselt Mart Helme umbusaldamist.

"Mart Helme on korduvalt Eesti riigi mainet kahjustanud ja kui me laseme tal jätkata ministriametis, siis saab ta Eesti väärikust veelgi alandada ja me vajume veelgi suuremasse häbisse. Küsimus ei ole selles, et antakse hinnang koalitsioonile või valitsusele, vaid konkreetsele ministrile," märkis Kallas.

Helme: umbusaldamise argumendid on laest võetud

Siseminister Mart Helme ütles riigikogu ees sõnavõtuga esinedes, et umbusaldamise argumendid on laest võetud, konstrueeritud ja meedia poolt lansseeritud.

Eriti kriitiline oli Helme Eesti Rahvusringhäälingu suhtes, keda minister süüdistas valede tiražeerimises.

Helme sõnul ei ole ta halvustanud lihtsa töö tegijaid ega ka naisi, nagu talle süüks pannakse.

Helme rõhutas, et ta ei ole kordagi solvanud ja alavääristanud Soome rahvast, ent tunnistas, et ta ei saa olla nõus Soome praeguse valitsuse kursiga ja tema ideoloogilise platvormiga.

Siseministri skandaalne väljaütlemine

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) esimees, siseminister Mart Helme ründas pühapäeval Soome uut valitsust, nimetades neid "punasteks", kes üritavad riiki hävitada.

Siseminister Helme pani pühapäevases TRE raadio saates "Räägime asjast" kahtluse alla Soome peaministri ja uue valitsuse pädevuse täitevvõimu tööga toime tulla: "Ja ma tuletaksin meelde ikkagi [Nõukogude Venemaa esimese juhi] Vladimir Uljanov-Lenini ütlust, et igast köögitüdrukust võib saada minister, või kuidas ta ütles. Nüüd me siis näeme, kuidas ühest müüjatüdrukust on saanud peaminister ja kuidas seal mõnestki teisest tänavaaktivistist ja harimatust inimesest on saanud samuti valitsuse liige."

"Nüüd me siis tegelikult mingil määral võime näha, kuidas toimub punaste ajalooline kättemaks valgetele ehk siis punased, kes tahtsid juba siis [Soome kodusõda 1918 – TM] Soome riiki likvideerida, on nüüd saanud võimule ja nüüd siis üritavad meeleheitlikult Soome riiki likvideerida, teha Soomest mingit sorti europrovintsi, mis kannab küll nime võib-olla territooriumina Suomi või Finland, aga mis tegelikult lohiseb täielikult selle nii-öelda fukuyamaliku ajaloo lõpu ideoloogilise filosoofia sabas," rääkis Helme.

Helme "vabandus"

Esmaspäeval, pärast koalitsiooninõukogu koosolekut, ütles Mart Helme, et vabandab Soome peaministri Sanna Marini ees, kui tema sõnu on valesti mõistetud.

"Kui keegi on seda valesti mõistnud tänu suurel määral ka Eesti ajakirjanduse rõhu asetustele, siis tõepoolest, ma tahan öelda, et ma palun Soome peaministrilt vabandust, kui see valestimõistmine on võimendunud ka Soomes," lausus Helme.

Helme märkis, et jutt müüjatüdruku peaministriks saamisest oli hoopis tunnustus, mitte solvang.