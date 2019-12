Otse riigikogust: Mart Helme umbusaldamine ja apteegireform

Reformierakonna algatatud umbusaldusavaldusel on 46 riigikogulase allkirjad. Umbusaldus keskendub konkreetsele Soome valitsuse ja peaministri solvamise juhtumile.

Opositsiooniliidri sõnul ei tähenda umbusaldus koalitsiooni, vaid konkreetselt Mart Helme umbusaldamist.

"Mart Helme on korduvalt Eesti riigi mainet kahjustanud ja kui me laseme tal jätkata ministriametis, siis saab ta Eesti väärikust veelgi alandada ja me vajume veelgi suuremasse häbisse. Küsimus ei ole selles, et antakse hinnang koalitsioonile või valitsusele, vaid konkreetsele ministrile."

Apteegireformi arutelu

Eelnõu alusel kaovad seadusest omandipiirangud. Eelnõu kohaselt võib olla apteegi omanik ükskõik milline füüsiline või juriidiline isik, sh ravimite hulgimüüja. Suuremates linnades antakse haruapteekidele üleminekuaeg, et neid saaks muuta üldapteekideks.

Eelnõu eesmärgiks on muuta ravimiseadust viisil, mis võimaldaks apteekidega seonduvat reformi jätkata, vältides olukorda, kus 64 protsenti apteekidest suletakse ning tekib probleem ravimite kättesaadavusega ja reaalne oht patsientide elule ja tervisele. Samuti on eesmärgiks maandada riske riigile ja omavalitsustele ning riivata vähem seniste apteegiomanike põhiõiguseid.