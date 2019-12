USA valitsus ei toeta armeenlaste massitapmise genotsiidiks pidamist

USA valitsus teatas teisipäeval Türgi rahustamiseks, et ei pea armeenlaste massilist tapmist Osmani impeeriumis 1915. aastal genotsiidiks, mille on selleks kuulutanud Ühendriikide kongress.

"Valitsuse positsioon ei ole muutunud" pärast hääletusi kongressis, ütles USA välisministeeriumi pressiesindaja Morgan Ortagus napisõnalises avalduses.

"Meie vaateid peegeldab presidendi selge avaldus sellel teemal eelmise aasta aprillist," sõnas ta.

USA president Donald Trump ütles 2018. aasta aprillis tehtud avalduses sõna "genotsiid" kasutamata, et Ühendriigid austavad ühe 20. sajandi rängima massimõrva ohvreid. Ta kutsus armeenlasi ja türklasi oma valusat ajalugu tunnistama ja sellega toime tulema.

Välisministeeriumi teisipäevane teadaanne tähendab ilmselt, et Trump ei jõusta kongressi esindajatekojas ja senatis vastu võetud resolutsioone genotsiidi tunnistamise kohta.

USA senat võttis neljapäeval vastu resolutsiooni, milles tunnistas 1.5 miljoni armeenlase tapmise 1915.–1917. aastal ametlikult genotsiidiks. Esindajatekoda oli sarnase resolutsiooni vastu võtnud juba varem.

Resolutsioon kuulutab USA poliitikaks armeenlaste genotsiidi märkimise läbi ametliku tunnistamise ja mälestamise. Selles märgitakse, et Ühendriikide poliitika on ka lükata tagasi jõupingutused mõjutada või kaasata USA valitsust armeenlaste genotsiidi või mõne muu genotsiidi eitamisesse või seda mõnel muul viisil nendega seostada.

Nendel resolutsioonidel ei ole siiski erinevalt kongressis vastu võetavatest seadustest seaduse jõudu ja need ei vaja presidendi allkirja.

Türgi on reageerinud resolutsioonide vastuvõtmisele vihaselt ja on hoiatanud, et kongressi käitumine ohustab Ankara ja Washingtoni suhteid.

Armeenia ja Türgi on aastakümneid olnud eri meelt selles, kas Osmani impeeriumis 1915.–17. aastal aset leidnud armeenlaste massimõrv oli genotsiid. Neil aastail tapeti ligi 1,5 miljonit armeenlast, kuid Ankara pole nõus tapatalgute genotsiidiks nimetamisega.

Armeenlased tähistavad massimõrvade mälestuspäeva 24. aprillil, sest sel päeval 1915. aastal võeti kinni tuhandeid rahvuslikult meelestatud ja Osmani võimudesse vaenulikus suhtumises kahtlustatud intellektuaale.

USA-s elab erinevatel hinnangutel 500 000–1,5 miljonit armeenia päritolu ameeriklast.