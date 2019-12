Resolutsioon kuulutab USA poliitikaks armeenlaste genotsiidi märkimise läbi ametliku tunnistamise ja mälestamise. Selles märgitakse, et Ühendriikide poliitika on ka lükata tagasi jõupingutused mõjutada või kaasata USA valitsust armeenlaste genotsiidi või mõne muu genotsiidi eitamisesse või seda mõnel muul viisil nendega seostada.

Senati heakskiit korduvalt takerdunud resolutsioonile vihastab ilmselt Türgit, mis eitab genotsiidi ja väidab, et armeenlased hukkusid Esimese maailmasõja tulemusena.

Sarnane resolutsioon võeti esindajatekojas vastu juba mõnda aega tagasi ja senatis on selle heakskiitmist vedanud senati välissuhete komitee kõrgeim demokraat Robert Menendez. Selle vastuvõtmist on seni edukalt takistanud president Donald Trumpi liitlastest vabariiklased, sest Ühendriikide riigipea püüab soojendada suhteid Türgi president Recep Tayyip Erdoganiga.

Erdogan hoiatas novembri keskpaigas Valget Maja külastades Trumpi kõrval seistes, et "mõnesid ajaloolisi arenguid ja kahtlustusi kasutatakse selleks, et lasta õhku vastastikused ja kahepoolsed suhted".

"On sobiv ja kohane, et senat seisab ajaloo õigel poolel," lausus Menendez pärast resolutsiooni vastuvõtmist. "Ma olen tänulik selle eest, et see resolutsioon võeti vastu ajal, kui elavate seas on veel genotsiidis ellujäänuid, kellel õnnestub näha senatit tunnistamas seda, mida nad läbi tegid."

Armeenia ja Türgi on aastakümneid olnud eri meelt selles, kas Osmani impeeriumis 1915.–17. aastal aset leidnud armeenlaste massimõrv oli genotsiid. Neil aastail tapeti ligi 1,5 miljonit armeenlast, kuid Ankara pole nõus tapatalgute genotsiidiks nimetamisega.

Armeenlased tähistavad massimõrvade mälestuspäeva 24. aprillil, sest sel päeval 1915. aastal võeti kinni tuhandeid rahvuslikult meelestatud ja Osmani võimudesse vaenulikus suhtumises kahtlustatud intellektuaale.

USA-s elab erinevatel hinnangutel 500 000–1,5 miljonit armeenia päritolu ameeriklast.

Ankara: kongressi käitumine ohustab Türgi-USA suhteid

Ühendriikide kongressi mõlema kohta heakskiit resolutsioonile armeenlaste genotsiidi tunnistamise kohta ohustab USA-Türgi suhteid, teatas Ankara neljapäeva õhtul.

"Mõnede USA kongressi liikmete käitumine kahjustab Türgi-Ameerika suhteid," kirjutas Türgi presidendi kommunikatsioonidirektor Fahrettin Altun Twitteris.

Armeenia peaminister tänas kongressi

Armeenia peaminister Nikol Pašinjan reageeris otsusele kiidusõnadega, nimetades seda õigluse ja tõe võiduks.

"Väljendan armeenia rahva nimel USA kongressile tänu," kirjutas Armeenia valitsusjuht Twitteris.

Ta lisas, et resolutsioon on julge samm genotsiidide ärahoidmise poole tulevikus.