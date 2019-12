USA kaitseminister Mark Esper ütles esmaspäeval, et tahab Ankaralt selgitust ähvarduse kohta sulgeda kaks strateegilise tähtsusega sõjaväebaasi, mida Ühendriigid Türgis kasutavad.

Türgi president Recep Tayyip Erdogan ähvardas pühapäeval valitsusmeelses telekanalis esinedes sulgeda Incirliki ja Küreciki baasi, mis asuvad Türgi edelarannikul Süüria piiri lähedal.

Incirliki õhuväebaas on olnud peamine USA sõjalisi operatsioone Lähis-Idas teenindav baas. Viimasel viiel aastal on Ühendriigid kasutanud seda õhusõja pidamiseks äärmusrühmituse Islamiriik vastu Süürias ja Iraagis. Väidetavalt asuvad Incirliki rajatises ka USA taktikalised tuumarelvad.

Türgi idaosas asuv Küreciki õhuväebaas on tähtis NATO rajatis.

Esper ütles ajakirjanikele, tal on vaja rääkida oma Türgi ametivenna Hulusi Akariga, et "mõista, mida nad tegelikult mõtlevad ja kui tõsised nad (baaside sulgemise küsimuses) on)".

USA kaitseminister möönis samas, et Türgi on suveräänne riik ja neil on õigus majutada või mitte majutada NATO baase või teiste riikide üksusi.

"Ma arvan, et see muutub alliansi küsimuseks, nende (türklaste) panustamisse allianssi, kui nad mõtlevad tõsiselt seda, mida nad ütlevad," sõnas Esper.

USA kaitseministri sõnul ei ole ta rahul suunaga, mida Ankara tundub võtma, eemaldudes NATO-st ja lähenedes Venemaale.

Erdogan on Ühendriikide baaside sulgemisega ähvardanud varemgi, tavapäraselt pingehetkedel Türgi-USA suhetes.

Türgi välisminister Mevlüt Cavusoglu andis kolmapäeval mõista, et Ankara võib keelata USA otsuse korral riigile sanktsioonid kehtestada oma NATO liitlasel kahe strateegiliselt tähtsa õhuväebaasi kasutamise.

Türgit ähvardavad USA sanktsioonid otsuse tõttu osta Venemaalt õhutõrje raketisüsteemid S-400.

USA ja Türgi suhetes on lisaks Vene raketitõrjesüsteemi ostule teisigi pingeallikaid. Ühendriikidele valmistab meelehärmi Türgi oktoobrikuine otsus alustada Põhja-Süürias sõjalist pealetungi kurdi rahvakaitseüksustele (YPG), kes aitasid USA juhitaval koalitsioonil purustada Süürias äärmusrühmituse ISIS "kalifaadi".

Türgit omakorda häirib USA ja teiste lääneriikide toetus YPG-le, keda Ankara peab terroristlikuks organisatsiooniks.

Reedel kutsus Türgi välja riigis resideeruva Ühendriikide suursaadiku pärast seda, kui senat võttis sarnaselt esindajatekojale vastu resolutsiooni armeenlaste genotsiidi tunnistamise kohta. USA president Donald Trump ei ole seadust veel jõustanud.

Armeenia ja Türgi on aastakümneid olnud eri meelt selles, kas Osmani impeeriumis 1915.–17. aastal aset leidnud armeenlaste massimõrv oli genotsiid. Neil aastail tapeti ligi 1,5 miljonit armeenlast, kuid Ankara pole nõus tapatalgute genotsiidiks nimetamisega.