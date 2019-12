Kui lumi ei tule ega tule, on just jõulutuled ja installatsioonid abiks, et aasta pimedamal ajal rõõmsat meelt ja tervet vaimu säilitada. Kes kõledat ilma ei pelga, peaks just õhtusel ajal Pärnus ringi jalutama, sest osa valgusseadeid süttib koos tänavavalgustusega ja neid päeval ei märkagi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pimeduses lööb Pärnu kesklinn särama. "Tänavu me oleme panustanud natuke rohkem linnavalgustusse. On tulnud päris mitmed uued installatsioonid, valguslahendused. Silmailu ikka Pärnu linnas jagub," rääkis Pärnu linnaaednik ANu Nurmesalu.

Varasemast uhkemalt on dekoreeritud Iseseisvuse väljak, mida kaunistab 12-meetrine hõbenulg. Puu jõudis Pärnusse Paikuselt. Iseseisvuse väljakul kuulutas linnapea välja advendiaja.

Keskväljakul aga kõrgub 15-meetrine harilik nulg, mis kasvas Sauga alevikus. Puu on kaunistatud siniste ja valgete tuledega, mis on Pärnu lipuvärvid. Sellest nulust valmistatatkse pärast tema jõulupuukarjääri lõppu toonikut.

"Üks Saaremaa firma valmistab meile toonikut, mis ilmub meile "Pärnu jõulupuu 2019" nime all müügile. Seda toonikut saab segada kokteilidesse ja saab limonaadina juua. Maitsev Pärnu linna jõulutoonik. Nemad eelmine aasta tegid Kuressaare kuusest, sel aastal on Kuressaare kuusk ja Pärnu nulg," rääkis Nurmesalu.