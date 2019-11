Pärnu Kesklinna sild tuleb renoveerimise ajaks täielikult sulgeda

Uuringust selgus, et Pärnu Kesklinna sild on niivõrd amortiseerunud, et variant, kus silla renoveerimise ajaks oleks üks sõidurada jäänud avatuks, ei tule kõne alla. See tähendab, et silla kordategemiseks tuleb see määramata ajaks kinni panna.

Pärnu võimuliit on juba tükk aega kavandanud Kesklinna silla renoveerimist ja selle laiemaks ehitamist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Pärnu linnavaolikogu esimehe Andres Metsoja sõnul on uuring, mis Kesklinna silla renoveerimiseks ja võimalikuks laiendamiseks valmis, sisult ehmatav. Nüüd pole enam võimalik oodata, et mõne aasta pärast valmib selle lähedal kolmas sild.

"Kahjuks analüüs ütleb üheselt, et kate tuleb maha võtta, sild tuleb käigust välja arvata - kas see on siis aasta, poolteist aastat. Te näete ise, mis juhtub ühe ristmiku ümberhitamisega, kui ei saa silda ületada. Me kindlasti püüame leida alternatiivse sillalahenduse - on see siis pontoonsild, on see siis jõepraam inimeste üleveoks. Selge on see, et me peame inimestele ütlema ausalt: me peame selle hullu olukorra tekitama kõigi turvalisuse nimel," selgitas Metsoja.

Ta ütles, et kui 1956. aasta viimasel päeval avatud sild, mida viimati remonditi 1990. aastate keskel, on amortiseerunud, siis on ta amortiseerunud.

Silla laiendamise saab üldise remondi käigus ära teha.

"Kuna sillasambad on tugevad, me räägime pealisehitusest Kesklinna silla puhul. Kui juba sillaplaat tuleb maha võtta, kas siis ka kergliiklustee ehitada natuke laiemaks sinna juurde, see on kasutajamugavuse küsimus. Finantspoole pealt see kaks silda - kui ka riik tuleb appi kas või 10-15 miljoni euro suuruse toetusega, siis me saaksime lähema kümne aasta perspektiivis mõlema sillaga hakkama," rääkis Metsoja.