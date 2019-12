Tartus avati esimene toidujagamispunkt

Barlova baari kõrval asuva toidujagamiskapi kasutamine on lihtne. Endale mittevajaliku ja kõbliku toidu saad jätta toidujagamispunkti ning kui kõht tühi, siis võid kapist ka endale meelepärast kaasa võtta.

Idee sai alguse Berliinist, kus Tartu Toidujagamise eestvedaja Kerly Ilves paar aastat elas.

"Kui sul on midagi kodus, mida sa tead, et sa ära ei jõua tarbida, oled teretulnud siia tulema. Kui sul on kõht tühi, mõtled öösel kell kaks, tahaks süüa. Lähed siia kappi, vaatad, mis seal on, võtad võib-olla banaani, leiba, mida pakutakse, ja nii see käibki," rääkis Ilves.

Liha- ja kalatooteid toidupunkti jätta ei tohi, kuna need ei peaks kapis lihtsalt vastu.

"See on tegelikult ainult üks kapp, et liha ja kala ja sellist lihaliste toodete jaoks on ikkagi vaja konkreetseid korralikke säilitamistingimusi. Ja meie kapp, pilootprojekt, on tõesti ainult kapp ilma külmikuta, siis me sellised reeglid siia oleme pannud," ütles Ilves.

Ilves lisas, et kuigi ta lihatarbimist ei poolda, siis teiste hästi säilivate loomsete päritoludega toitude jagamine keelatud ei ole. Seega võib kappi jätta näiteks poest pärinevaid munadest, piimast ja juustust tehtud toite.

Ööl vastu teisipäeva avatud toidujagamiskapp täitus juba esimeste tundidega.