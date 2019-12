Väärteomenetluse algatamise otsus on osa FI juurdluskäigust ning tähendab, et Rootsi järelevalve vaates on piisavalt tõendeid, et juurdluse tulemusel kaaluda sanktsioonide kehtestamist. Inspektsioon jätkab juurdlust järgmise sanktsiooniprotsessi etapini, misjärel informeeritakse juurdluse käigus tehtud analüüsi tulemustest ka panka ning palub ka SEB arvamust hinnangule, teatas FI kolmapäeval.

Rootsi finantsjärelevalve plaanib SEB väärteomenetluse tulemused avaldada tuleva aasta aprillis. Samasisulise väärteomenetluse tulemused Swedbanki tegevuste osas avaldatakse kavakohaselt 2020. aasta märtsis.

Inspektsioon viib SEB Balti harude rahapesutõkestamise meetmete juurdlust läbi koostöös Eesti, Läti ja Leedu finantsjärelvalve ametitega.

SEB emapank teatas kolmapäeval, et FI on väärteomenetluse algatamisest teavitanud ka panka, kuid ei ole veel edastanud oma esmast hinnangut panga Balti harude sisekontrolli ja juhtimise osas. "SEB teeb finantsinspektsiooniga läbipaistvat koostööd," seisab avalduses.