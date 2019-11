SEB rahapesukahtlusega on seotud 194 klienti, enamik neist Eestist

SEB teatas, et on saanud Rootsi rahvusringhäälingult SVT 194 võimalikku rahapesuga seotud juriidilist nime, kellest enamik on SEB Eesti kliendid.

SEB hinnangul on telesaate "Uppdrag granskning" koostatud nimekiri pea täielikult kattuv nende enda sisejuurdluse käigus läbi viidud analüüsiga ja ei muuda seega panga praegust hinnangut olukorrale. Nimekirja kuuluvate klientidega on 95 protsendi ulatuses kliendilepingud lõpetatud. Kui SEB tuvastas nimetatud klientide puhul kahtlase tegevuse, siis teavitasid nad sellest finantsinspektsiooni.

Osa nimekirja kuuluvatest isikutest on siiski endiselt SEB kliendid, sest panga hinnangul vastavad nad kriteeriumitele ja nii ei näe nad põhjust kliendilepingu lõpetamiseks. Pank on enda sõnul kogunud nimetatud klientide kohta piisavalt infot, et selles veenduda.

Suur enamus nimekirjas välja toodud nimesid pärinevad aastate tagant Eestist. 2006. aastal kritiseeris Eesti finantsinspektsioon SEB panka mitteresidentidest klientide käsitlemise eest ja tegi hulga muudatusettepanekuid. Samal ajal sai SEB infot väliselt vilepuhujalt ning pank otsustas tugevdada kontrolle ja teavitas tervest hulgast kahtlastest klientidest finantsinspektsiooni. Taoliste klientidega lõpetati lepingud.

SEB sõnul on nad praeguseks järeldanud, et enne 2008. aastat polnud ei pangandussektor ega seadusandlus võimeline tõhusalt rahapesuriske maandama. See on tänaseks muutunud ja SEB võimekus finantskuritegude tuvastamisel on kasvanud. Vaatamata pingutustele ei saa SEB siiski täielikult garanteerida, et keegi ei kasuta neid raha pesemiseks.

SEB sõnul reageerivad nad igasugusele uuele infole ja võtavad ette vastavad sammud. Pangal puudub siiski praegu täiendav info selle kohta, mida SVT saade Uppdrag granskning võib veel lähiajal avaldada.

Möödunud nädalal lahvatas SEB ümber rahapesuskandaal, sest pangaga kontakteerus Rootsi rahvusringhäälingu SVT uuriva ajakirjanduse saade "Uppdrag granskning", kelle väitel on nad uurinud rahapesu Baltimaades ja sellega on seotud ka SEB.

Eesti finantsinspektsioon teatas möödunud reedel, et viib panga kontoris läbi kohapealse kontrolli. SEB Rootsi üksust hakkas kontrollima sealne finantsjärelvalve.