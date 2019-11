Rootsi finantsinspektsiooni juht Erik Thedeen tunnistab enesekriitiliselt, et rahapesu uurimine on olnud seni liiga Rootsi-keskne.

Erik Thedeen märkis pärast SEB kahtlasi tehinguid käsitlevat telesaadet, et Balti riikides kuus-seitse aastat tagasi esinenud juhtumid on seni olnud eeskätt Balti riikide uurida ja vastutada, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Uuriva ajakirjanduse meeskonna küsimustele oli kolmapäevaõhtuses telesaates nõus vastama üksnes SEB kesktaseme juht, ehkki vastuseid oodati tegevjuht Johan Torgeby'lt.

Rootsi televisioon märgib neljapäevases järelkommentaaris, et tegevjuht on pangas töötanud juba 2009. aastast ja ta oleks pidanud märkama kahtlast tegevust. Samas on SEB oma kriisikommunikatsioonis püüdnud näidata, et erinevalt Danske pangast ja Swedbankist on SEB teinud usinalt koostööd finantsinspektsiooniga.

Rootsi ajakirjandusväljaanded märgivad samuti, et SEB ei taha avalikustada, kui suurt kasu on pank teeninud kahtlaste kontodega seoses.