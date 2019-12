Selle aasta 50. nädalal pöördus ülemiste hingamisteede viirusnakkuste tõttu arstide poole 2964 inimest, arsti poole pöördunutest 49,8 protsenti olid kuni 15-aastased lapsed, teatas terviseamet.

Laboratoorselt kinnitatud gripiviiruste arv on kasvamas, ent gripiviiruse levikut hinnatakse endiselt piiratuks ja püsivat levikut ei ole veel täheldatud.

Gripiviirusega seotud haigestumisi registreeriti Tallinnas, Ida-Virumaal, Pärnumaal, Tartumaal ja Võrumaal. Terviseametile laekunud andmetel vajas hooaja algusest hospitaliseerimist 12 kuni viiteistkümneaastast last. Laboratoorselt on kinnitatud kuus A-gripiviirust ja kaheksa B-gripiviirust. Gripitaoliste haiguste tekitajaks on endiselt rino- (23,8 protsenti) ning paragripiviirused (15,3 protsenti).

Hooaja algusest on alatüpeeritud kaks A-gripiviirust ja 21 B-gripiviirust. Kõik A-gripiviiruste tüved olid A(H1N1)pdm09 ja B-gripiviirustel Victoria.

Enim haigestuvad jätkuvalt kuni viieaastased lapsed. Varasemate aastate samade perioodidega võrreldes püsis haigestumus samal tasemel või veel madalamal. Eestis registreeritakse praegu rohkem B-gripiviirusega seotud haigusjuhte.

Terviseamet tuletab meelde, et gripihooajal aitab tervist hoida ja haiguse levikut vältida ka õige käitumine nii enne haigestumist kui haiguse põdemise ajal.

"Seoses saabuva koolivaheajaga on hea korrata tõsiasja, et haigusnähtude ilmumisel on oluline jätta laps koju kuni tervenemiseni. Võimalusel vältige massüritusi, haige lapsega ei tohiks minna ei kinno ega spaasse," ütles terviseameti gripikeskuse peaspetsialist Olga Sadikova, kelle sõnul tuleks lastele õpetada ka seda, et nad ei kasutaks teiste laste joogipudeleid ja lusikaid ega hõõruks pesemata kätega silmi.

"Kindlasti tuleb meeles pidada, et köhides ja aevastades tuleb nina ja suu salvrätiga katta. Kasutatud salvrätik tuleb kohe pärast kasutamist ära visata ja pesta käed seebiga."