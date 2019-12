Jõulupühade eelsel nädalal pöördus ülemiste hingamisteede viiruste tõttu arstide poole 3000 inimest, mis on sama nagu nädal varem. Grippi haigestunute osakaal suurenes 18 protsendi võrra. Laboratoorselt kinnitati möödunud nädalal nii A kui ka B gripiviirusesse haigestumist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Terviseameti andmetel vastavad vakstiinid just nendele tüvedele ja ka praegu soovitatakse end gripi vastu vakstineerida. Immuunsus tekib kaks nädalat pärast vaktsineerimist.

"Praegu on veel täiesti viimane hetk ennast vaktsineerida. Kui juba gripp kohal on, siis on võib-olla tõesti vaktsineerimine hiljaks jäänud," rääkis perearstikeskuse OÜ Meditiim perearst Eero Merilind.

Merilind kinnitas, et sel aastal on soovitud end vaktsineerida rohkem kui mullu. Terviseameti andmetel telliti Eestisse selleks aastaks 200 000 doosi gripivakstiini ning vajadusel saab juurde veel 20 000 doosi.

Kuigi grippi haigestumise intensiivsus on praegu madal, hindab terviseamet selle levikut laialdaseks, sest grippi esineb peaaegu kõikjal Eestis.

"Meil, arstidel on ka esimestel haiguspäevadel raske aru saada, kas tegemist on gripiga või tavalise viirusega. Üldiselt on nii, et gripiviiruse puhul on hästi kõrge palavik - palavik on 38-39 -, enesetunne on väga halb, lihased valutavad, inimene on ikkagi praktiliselt voodihaige," selgitas Merilind.

Ta lisas, et perearsti juures saab teha gripitesti, et vajadusel alustada ravi vastava retseptiravimiga.

"Gripi puhul on ohtlikud ikkagi tüsistused - põskkoopapõletik, bronhiit, kopsupõletik, väikestel lastel keskkõrvapõletik," loetles Merilind.

Gripp levib piisknakkusega. Gripi leviku ajal on tähtis pesta rohkem käsi ja hoiduda rahvarohketest paikadest.