Rahapuudusel suletakse Eesti ainus noorte vabatahtliku sõltuvusravi keskus

Viimased viis aastat on Eesti noored vabatahtlikku sõltuvusravi saanud Kohtla-Järve Torujõe noortekodus. Teenust pakkus Ida-Virumaa keskhaigla ja seda rahastas Tervise Arengu Instituut (TAI).

TAI tervise ja heaolu edendamise keskuse juhi Aljona Kurbatova sõnul oli keskuse rahastamise lõpetamise põhjus eelkõige finantsiline. Riigi keeruline rahaline seis ei võimaldanud leida aastas noortekodu ülalpidamiseks vaja minevat ligemale miljonit eurot.

Kurbatova sõnul on aina raskem leida peresid, kes vabatahtlikult on nõus lubama oma murelapsi ümber kasvatada ehk noortekodu keskuse 16 kohta oli keeruline täita. Jätkuvalt rahastab TAI kinnise lasteasutuse teenust ehk raha saavad asutused, kuhu lapsed suunatakse kohtu otsusel.

"Me ei saa rääkida, et vabatahtliku sõltuvusravi teenus ennast ei õigustanud, sest kui me räägime uimastitarvitamisest loobumisest, on kindlasti vaja erinevaid teenuseid, sest noortel on erinevad vajadused. Aga praegu ei ole selle teenuse järele nii suurt nõudlust, nagu me prognoosisime. Noorukite puhul on hästi oluline motivatsioon ja tihti me näeme, et need noored, kellele sellist intensiivset teenust on vaja, ei ole vabatahtlikult nõus sellist teenust saama. Nii ongi kinnise lasteasutuse teenuse järele vabatahtlikust teenusest suurem nõudlus," tõdes Aljona Kurbatova. Tema sõnul oleks riigi rahalise seisu paranemisel mõttekas siiski teenuse spekteri laiendamiseks vabatahtliku sõltuvusravi teenuse pakkumine taastada.

"See ei tähenda, et praegu on sõltuvusega hädas olevatele noortele abi kättesaamatu. Laste vaimse tervise keskused on kohad, kuhu saab ka tulevikus pöörduda, ja samuti saab abi otsida lastekaitsesüsteemi kaudu," lisas Kurbatova.

Torujõe noortekodu kahekorruselise maja, kus varem tegutses aastakümneid tuberkuloosihaigla, plaanib Ida-Viru keskhaigla maha müüa. Noortekodu paarkümmend töötajat on saanud koondamisteate, kuid keskhaigla kinnitusel loodetakse neile pakkuda haiglas sobiv töö.