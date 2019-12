Tori tõugu hobustele oli lõppev aasta võrdlemisi rõõmustav

Eesti Hobusekasvatajate Selts võib tõdeda, et kohe lõppev oli hea aasta. Tori hobustel, mis on ohustatud tõug, sündis poolsada varssa, neist seitse Tori hobusekasvanduses.

"Eestis üldse on praeguseks hetkeks registreeritud ligi 550 varssa, Eesti Hobusekasvatajate Seltsis on neist arvel 235, viimased peakesed lähevad kohe ka, saavad passid kätte.Loodame, et varssu sünnib järgmisel aastal rohkem," kirjeldas olukorda Eesti Hobusekasvatajate Seltsi tegevjuht Krista Sepp.

Ta märkis, et Tori hobuste varssu on sel aastal sündinud ligi poolsada. "See on muidugi väike arv. Aga tõuraamatus on Tori hobuseid ainult 1000 hobust, nii et loodame, et Tori hobuse kasvatajad leiavad jõudu ja särtsu järgmisel aastal, et ka Tori hobuse varssu rohkem sünniks."

Sepp lausus, et Tori hobusekasvandusel on suur roll kohalike tõugude säilitamisel. Praegu on kasvanduses nii Eesti hobused, Tori hobused ja Eesti raskeveohobune.