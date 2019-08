Toris võistlesid noorhobused

Kokku käis teisipäeval žürii eest läbi ligi 20 noorhobust ja hindamiskriteeriume teadmata paistsid nad kõik väga ilusad. Mõni küll pisut piredam, teine jälle rahulikum. Muidugi pole esitajal lihtne hobusega sammu pidada ja püüda teda kuulekusele sundida, kui loomal on samal ajal ehk hoopis muud mõtted peas. Kui esitlusringid olid tehtud, mindi vabahüpete alale ja seal tuli ikka mitu korda proovida, enne kui hüpe välja tuli, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eesti Hobusekasvatajate Seltsi tegevjuht Krista Sepp ütles, et kaheaastastele hobustele on see esimene kord, kui nad tuuakse tallidest välja.

"See annab kogemusi nii hobusele kui esitajale Aga ikkagi tore on, konkureerivad ju võrdsetel tingimustel. Aga see nii peabki olema. Eks aretajad jälle selle järgi panevad tähele, kuidas hobune - ta võib küll alguses vaadata, aga pärast peab ikkagi kuuletuma," rääkis Sepp.

Tori hobusekasvanduses on sel aastal palju külalisi käinud. On olnud täitsa juhuslikke inimesi, kes siia kanti sattudes otsustavad uurida, mismoodi siin elu käib. Nende hulgas on nii välis- kui eestimaalasi. Kasvanduse väravad on avatud ja keegi ära ei aja. Suuremad grupid peavad siiski ette teatama. Samuti saab tulla ratsutama.

SA Eesti Maaelumuuseumid juhatuse liige Merli Sild märkis, et sellel aastal on hästi palju suuri gruppe. "On lastegruppe, koolide gruppe siin kevadel käinud. Ja praegu suve läbi on olnud ka rahvusvahelisi gruppe. Septembris on juba mitmed Soome grupid registreerunud," lausus ta.

Lapsed, kes pärishobuse selga istumiseks on veel liiga väikesed, said täna võistelda kepphobustel. Neile oli valmistatud oma parkuur ja nii nad siis enne võistlust harjutasid.