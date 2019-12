1. detsembri seisuga elas rahvastikuregistri andmetel Tallinnas 443 875 inimest. Tänavu 11 kuuga suurenes Tallinna rahvaarv 5025 inimese võrra ehk 1,1 protsenti. Jaanuarist novembrini registreeriti Tallinnas 4550 sündi. Suurim elanike arvu kasv oli kesklinnas, ainsa linnaosana vähenes Nõmme elanike arv.

Detsembri alguse seisuga elas Tallinnas naisi 1,2 korda rohkem kui mehi. Kõige suurem on laste (0–14-aastased) osakaal linnaosa rahvastikus Pirital, tööealiste (15–74-aastased) osa Lasnamäel ja Põhja-Tallinnas ning vanemaealiste (75+) osa Mustamäel.

Tallinlase keskmine vanus on 41,6 aastat. 100-aastaseid ja vanemaid inimesi elab pealinnas 40, neist 38 on naised ja kaks mehed.

Selle aasta 11 kuuga sõlmiti Tallinnas 2769 abielu ning kõige rohkem oli abiellujaid augustis – 436 paari. Lahutuste arv oli sama aja jooksul 1448, mis on 52 protsenti abiellumiste arvust.

44 protsenti tallinlastest on lemmikloomaomanikud. Kõige rohkem peavad tallinlased lemmikloomadena kasse, keda on 1,3 korda enam kui koeri. Samas on 74 protsenti kassidest toakassid. Teiste lemmikloomade seas on lemmikloomaregistris registreeritud ka üks tigu.