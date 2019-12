"Hetkel on kinnitust leidnud 76 inimese hukkumine, haavatuid on 70," ütles Abdukadir Abdirahman Haji. "Ohvrite arv võib tõusta," lisas ta.

Muqdisho linnapea Omar Mahmoud Mohamed ütles, et rünnaku ohvrite seas on palju üliõpilasi, mitu last ja kaks Türgi kodanikku.

Autopomm plahvatas julgeolekujõudude kontrollpunkti juures, rünnak oli suunatud maksukogumiskeskuse vastu.

Vastutust rünnaku eest ei ole seni keegi võtnud, sageli korraldab Muqdishos plahvatusi Al-Qaedaga seotud Al-Shabaabi rühmitus, mis tõrjuti mitme aasta eest pealinnast välja, kuid on rünnakuid jätkanud.