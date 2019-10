Etioopias elanud ja töötanud endine diplomaat Karin Kaup Lapõnin ütles Vikerraadio saates "Uudis +", et rõõmustab Nobeli rahupreemia Etioopia peaministrile Abiy Ahmedile andmise üle.

Aastatel 2014-2017 Etioopia pealinnas Addis Abebas Euroopa Liidu välisteenistuses töötanud Kaup Lapõnin ütles, et see oli tema jaoks suur üllatus ja ta arvas, et rahupreemia läheb rootslasest kliimaaktivistiline Greta Thunbergile.

"Etioopias elanuna, tema kolleege tundnuna ja tema valitsusega lävinuna on mul selle üle tohutult hea meel," lausus Kaup Lapõnin.

Kaup Lapõnin rääkis, et kui Ahmed ühe partei poolt valitsetud Etioopias peaministriks valiti, siis tuli suure üllatusena, et ta hakkas tegema päris suuri institutsionaalseid reforme, võttis ette majanduslikud reformid, vabastas poliitvangid ja avas mõnel määral meediavabadust. Samuti otsustas ta erastada osaliselt monopoolsed ettevõtted nagu Etioopia telekom, Ethiopian Airlines.

"Etioopia on olnud tegelikult diktatuuririik ja kui mina seal oma perega aastatel 2014-2017 elasin, siis meenutas see riik mulle väga Nõukogude Liitu," lausus Kaup Lapõnin.

"Need inimesed, kes Etioopias täna poliitilist olukorda jälgivad, ütlevad, et võib-olla ei ole need reformid veel päriselt inimesteni jõudnud. Igasugune demokratiseerimine, mida ta püüab teha, toob mõnevõrra kaasa ka stabiilsuse vähenemist ja ka kuritegevuse tõusu," märkis ta.

Kaup Lapõnin ütles, et Etioopia on Ida-Aafrika julgeolekugarant nii eurooplastele kui ka Ameerika Ühendriikidele, sest naabruses asuvad konfliktiriigid nagu Somaalia ja Lõuna-Sudaan.

"Ma arvan, et ta on selle ära teeninud oma kolme väga suure edusammu eest. Selle Etioopia ja Eritrea vahelise üle 20 aasta kestnud vaenutegevuse lõpetamisel. Viimastel aastatel enam sõjategevust ei olnud, inimesed ei saanud lihtsalt üle piiri. Teine asi, mille eest talle see preemia omistati, oli tema roll hiljuti Sudaanis toimunud riigipöörde rahuläbirääkimistel ja uue Sudaani peaministri ametisse saamisel. Ja kolmas põhjus, miks ta rahupreemia sai olid siseriiklikud reformid," sõnas Kaup Lapõnin.

"Mul on väga hea meel, et rahupreemia läheb Aafrikasse, kus konfliktide lahendamisel toimuvad positiivsed pöörded," ütles ta veel.

Kaup-Lapõnini sõnul ei ole Nobeli rahupreemia andmisel Abiy Ahmedile tegemist avansiga. "Loodame, et ta suudab siseriiklikult selle ääretult suure, üle 100 miljoni inimesega riigi demokraatiale pöörata.

Ta lisas, et Ahmed on ka Eesti sõber, sest endise IT-ministrina tegi just tema ettepaneku praegusele IT-ministrile sõlmida Eestiga vastastikuse abistamise kokkulepe, mis on praeguseks ka peaaegu kokku lepitud.