Mart Helme soovib presidendi tagasiastumist

"See inimene [president Kersti Kaljulaid] ei anna endale aru, kes ta on, mis ametikoht tal on, millised volitused tal on ja millised kohustused tal on," ütles Helme erakonna pressiesindaja vahendusel.

"Kui ta [Kaljulaid] kuulutab üle maailma, et vihkab valijatelt tugeva mandaadi saanud erakonda, siis on tal ilmselt närvisüsteemiga midagi korrast ära," ütles Helme. "Poliitikas võivad maailmavaated olla erinevad, kuid pimeda vihkamisega ei tee poliitikas midagi. Kersti Kaljulaidil tuleb oma ametist tagasi astuda."

Helme hinnangul mõjutab Kaljulaid sisepoliitikat välispoliitika kaudu, survestades nii peaminister Jüri Ratast võimuliitu lõhkuma. "See on tema eesmärk, kuid selleks ei ole tal põhiseaduslikku õigust," lisas Helme.

Helme hinnangul õhutab Kaljulaid viha ning kahjustab Eesti mainet välismaal.

"Tema [Kaljulaidi] poolt väljakuulutatud sajast vihavabast päevast ei tulnud tegelikult ühtegi välja. Kui ta kandis kampsunit, kus oli kirjas, et sõna on vaba, siis tundub, et tema jaoks on vaba vaid oponente halvustav sõna," ütles Helme.

"Olukord on pigem selline, et meie ministritena peame oma presidendi rumalaid väljaütlemisi rahvusvahelisel areenil sirgeks ajama," märkis Helme, lisades, et kõnesolevas intervjuus käitus Kaljulaid järjekordselt mitte riigipeana, vaid emotsionaalselt ülesköetud naisterahvana.

"Ma vihkan neid nende käitumise pärast ja vabandan selle mulje pärast, mida see võib jätta," ütles Kaljulaid vastuseks väljaande Foreign Policy ajakirjaniku küsimusele, kui mures ta EKRE poliitikute misogüüniliste, antisemiitilike, homofoobsete ja rassistlike kommentaaride pärast on, vahendas rahvusringhäälingu uudisteportaal.

"Korralikud inimesed nii ei käitu. See ei ole vaade, mida me Eestis jagame. Ma pean nüüd selgitama nende rumalaid samme ja võitma territooriumi tagasi," ütles Kaljulaid.

Foreign Policy avaldas neljapäeval artikli "Eesti võitleb oma valitud rassistidega". Kaljulaid andis väljaandele usutluse vahetult enne 26. mail peetud Euroopa Parlamendi valimisi.

24. aprillil nimetas president Kersti Kaljulaid nimetas ametisse Jüri Ratas valitsuse. Riigipea kutsus siis üles andma uuele valitsusel sada vihavaba päeva. "Kui see saab läbi, võtame järgmised [sada päeva]," sõnas ta.

"Kutsun täna [24. aprillil] siin seda valitsust ametisse nimetades võtma 100 vihavaba päeva. Kutsun üles poliitikuid, kutsun üles kõiki, kes harjunud kas internetis, tänaval või muul moel viha ja mõistmatust külvama. Ma usun, et see on võimalik. Ma tahan uskuda Eestisse, kus ka selle 100 päeva möödudes on meil tee edasi. Tee Eestile, kus on vähem viha ja hirmu," sõnas president.