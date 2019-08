Samal ajal, kui riigijuhid nuputavad, kuidas soodustada Eesti perede kasvamist vähemalt kolmelapseliseks, lähtub enamik teenusepakkujaid ikka standardist, et pere võrdub kaks vanemat, kellel on kaks last. Vähemalt on perepiletitel paljudel juhtudel just sellised tingimused.