Sarapuu tõi välja, et suviti kuhjuvad kõrge ja madala veetaseme tõttu üle mere viimata jäänud veosed ning vaja oleks ehitada teine ramp, et laadida saaks ka ekstreemselt madala ja kõrge veeseisuga.

Vormsilt veetakse aktiivselt välja ümarmetsamaterjali ja see tekitab vallavanema sõnul lisapingeid. Problemaatiline on nii valla ehitiste õigeaegne valmimine kui ka Vormsi ettevõtjate ja elanike suurema mahuga vedude tegemine.

Lisaks käivad paljud saare elanikud tööl ja asju ajamas mandril ning praegu Kihnu Veeteede tehtavate reiside arv ning graafiku jäikus saare vajadusi ei rahulda.

Seetõttu arutas Vormsi vallavalitsus Sviby-Rohuküla-Sviby parvlaevaliini hanke ettevalmistamist ja esitas majandusministeerumile 13 ettepanekut olukorra muutmiseks. Näiteks tahab vald, et nende esindaja kaasataks hankedokumentide koostamisse. Aastas peaks valla arvates tegema 3052 põhireisi, kuid graafikut tuleks kooskõlastada igal aastal vastavalt tegelikule vajadusele. Ka tahab Vormsi vallavalitsus võimalust tellida aastas kuni 30 lisareisi, mis poleks kommertsreisid.

Vald soovib ka seda, et päeva viimasele mandrilt väljuvale praamile pääseksid Vormsi elanikud eelisjärjekorras, nii nagu see on praegu Kihnu ja Ruhnu vedajate tingimustes paika pandud.

Broneeringusüsteem peaks olema kliendisõbralik ning broneerimisvõimalus parem. Valla soovi kohaselt peaks broneeringut muuta saama vähemalt kaks tundi enne laeva väljumist tööpäeviti telefonitsi ja ööpäev ringi internetis. Samuti peaks piletisüsteemis olema tingimus, et auto saab sõidusoodustust ainult siis, kui nii sõiduk kui selle omanik või vastutav kasutaja on saarele registreeritud.

Vald pole rahul ka sellega, et praeguses piletisüsteemis broneeritakse kõik sõidukid täismassiga, mistõttu ei lase arvuti enam piletimüüki jätkata, kui laeva kandevõime täis saab. Piletiostja peaks aga saama valida auto tühi- ja täismassi vahel.

Vormsi vald tegi ettepaneku, et kohalike elanike jaoks peaks mereteed lugema maanteepikenduseks ja võimaldama neil vähemalt reisijapiletiga tasuta Vormsi parvlaevaliinil sõita. Külalistele võiks aga suvel piletihinnale lisada keskkonnahoiu tasu, et tagada saarel heakorda.

Lisaks tahab vallavalitsus, et laeva kohvikus pakutava sortiment paraneks ja võimalusel ei kasutataks ühekordseid nõusid.

Ühishankes tuleks üle vaadata ka laevade sobilikkus, sest Vormsi laeva kandevõime on kõige väiksem, aga vajadus raskevedude järele on vallavalitsuse teatel ilmselt kõige suurem.

Majandusministeeriumil on Vormsi vallavalitsusele vastamiseks aega kuni 30. jaanuarini.