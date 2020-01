Õhtuleht küsis konkurentsiameti järelevalveosakonna juhatajalt Juhan Põldroosilt, kas võib vastata tõele väide, et Eesti kõrgete ravimihindade taga on skeem, kus hulgimüüjad saavad ravimitootjatelt kickback'i, mis lihtsustades tähendab, et osa ostuhinnast antakse ostjale hiljem salaja tagasi.

Põldroos vastas, et ametil on selle kohta üks menetlus pooleli ning ta ei saa seda rohkem kommenteerida, kuid saab aru, mida ajakirjanik silmas peab.

Küsimust, kuidas tulevad apteegid ots otsaga kokku, hulgifirmadel ei lähe väga hästi, kuid samal ajal kuskil keegi järjest rikastub, nimetas konkurentsiameti esindaja heaks ja märkis, et see on üks asi, millele amet otsa vaatab ja mingil hetkel saab rääkida ka järeldustest.

Ka selle kohta, kas võib pidada ebaterveks konkurentsiks, kui pole aru saada, mitu pakendit ja mis hinnaga sisse osteti, näiteks 1000 tableti ostmisel anti "heast tahtest" niisama 10 000 tabletti juurde, sõnas Põldroos, et nagu ta juba ütles, on üks menetlus pooleli, kuid selle sisu hetkel avada ei saa.

Konkurentsiameti välis- ja avalike suhete osakonna juhataja Maarja Uulits ütles ERR-ile, et temagi saab hetkel kinnitada üksnes seda, et sellist analüüsi viiakse läbi, kuid kuna lõplikke seisukohti ei ole veel kujundatud, siis ei ole paraku võimalik täpsemalt kommenteerida.